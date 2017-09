"Play Luther" hieß es auf der Bühne der Schwarzachtalhalle. Mit dem musikalischen Theaterstück nahm das Ensemble "Eure Formation" das Publikum auf eine etwas andere Reise durch das Leben und Werk Martin Luthers mit.

Schlagabtausch der Lehren

Von Lehre Christi weit weg

Die Schauspieler Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach zeichneten in 90 Minuten ein vielschichtiges Bild des Reformators, in dem sowohl seine Lebensgeschichte als auch starke Momente des Zweifelns abwechslungsreich dargeboten und interpretiert wurden. In zwei Darstellungsformen, die musikalisch aufgelockert und verbunden wurden, traten Ereignisse und Szenen aus dem Leben Luthers zutage.Bei einem gegenseitigen Schlagabtauschs warfen die Schauspieler als Vertreter der evangelisch-lutherischen und der katholischen Kirche Sätze und Begriffe umher, wie sie in der Volksmeinung bekannt sind: "Behauptet nicht die katholische Kirche, den Alleinanspruch einer Religion zu haben?" Oder: "Hat nicht erst Martin Luther das Umdenken in der katholischen Kirche angeregt?" Dieser Schlagabtausch war eingebettet in die erste Ebene, in der in einer unterhaltsamen Moderation die harte Erziehung "Luders", der sich den Namen Luther später selber gab, angesprochen wurde. Die zweite Darstellungsform war das szenische Spiel, als Momente aus Luthers Leben nachgespielt wurden, wie das Stotternheim-Erlebnis, als er nach einem heftigen Unwetter den Entschluss fasste, Mönch zu werden.Die unendliche Angst vor Gottes Strafgericht und die ständige Suche nach einem gütigen Gott wurden zu spannenden Szenen, die als einzige Kulisse ein aus hölzernen Dreiecken zusammengestelltes, universell einsetzbares Gebilde benötigten. Die Dreiecke, die die Dreifaltigkeit symbolisierten, wurden im Laufe des Stückes zu einem kuppelartigen Gebäude zusammengesetzt, stetig wachsend und sich verändernd. Dadurch wurden die im Wandel befindliche Kirche und die veränderte Glaubenswelt dargestellt. Erlösung fand Luther durch die Erkenntnis: "Gott ist mir gnädig allein durch meinen Glauben und nicht durch meine Taten." Weitere Szenen waren Luther als Junker Jörg auf der Wartburg und der Reichstag zu Worms. Im Kreuzfeuer stand auch der Ablasshandel, der die Ängste der Menschen ausnützte und die Zuschauer mit Fragen wie "Was ist der Ablasshandel unserer Zeit?" oder "Wie würde Luther heute reagieren angesichts des unchristlichen Profitstrebens von Wirtschaftsunternehmen?" zum Nachdenken anregte.Als Bindeglied zwischen den einzelnen Segmenten wurden Lutherlieder wie "Ein feste Burg" in verschiedenen modernen Stilrichtungen wie Elektropop, Rap, Reggae und als volkstümliche Musik variiert. Moderne Instrumente wie Klavier, Keyboard und Schlagzeug sollen einen neuen Zugang zu den Originaltexten mit doch eher schwieriger Sprache schaffen."Ist Edward Snowden nicht ein moderner Luther?", war eine Frage, die die Zuhörer zu eigenen Gedankengängen veranlasste. Aber auch die Erkenntnis des Stücks: "Seit 500 Jahren hat sich nichts geändert, Kriege, Profit und Misswirtschaft gibt es nach wie vor. Von der Lehre Christi sind wir heute weiter entfernt als vor 500 Jahren." "Kirchengeschichte modern aufbereitet", lässt sich das Motto des musikalischen Theaterstücks betiteln, das den Abschluss der Kunstprozession "Ahoj 17 - Glaube und Kunst" am Abend bildete.