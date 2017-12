Mit einem adventlichen Konzert im Schlosssaal setzt das Romy-Börner-Quartett den Schlussakkord unter das Neunburger Jubiläumsjahr. In den Weihnachtsliedern klingt die besondere Passion der Musiker durch.

Klassiker zu hören

Souveräne Begleitmusiker

Das zweistündige Programm, das Sängerin Romy Börner und ihre Mitstreiter Norbert Ziegler (Klavier), Oliver Hien (Geige, Bratsche) und Markus Fritsch (Kontrabass) darboten, hätte mit "Weihnachtslieder aus aller Welt" überschrieben werden können. Zugegeben: Weihnachtslieder gibt es aktuell vielfach zu hören, doch in den besonderen Arrangements, die das Romy-Börner-Quartett auszeichnen, zeigte sich die Liebe zu Jazz und Swing. Bemerkenswert ist die große Bandbreite der Gruppe, die traditionelle Volksweisen, klassische Weihnachtsliedern, amerikanische Welthits und winterliche Schlager in ihrem ureigenen Sound interpretiert. Nach dem schwungvollen instrumentalen Auftakt mit "Let it snow" ging es mit der Volksweise aus Schlesien "Was soll das bedeuten", und dem ergreifenden "Es ist ein Ros entsprungen" ruhiger weiter. An den Namenstag der Heiligen Lucia am 13. Dezember sollte "Santa Lucia" erinnern, ein italienisches Lied, das auch Urlaubsfeeling vermitteln könnte.In dem breitgefächerten Repertoire der sympathischen Sängerin, die auch an der Städtischen Musikschule unterrichtet, durften natürlich die Klassiker "Leise rieselt der Schnee", "O Tannenbaum" und "Still, still" nicht fehlen. Mit "Winter Wonderland" und "Feliz Navidad" waren ausländische Weihnachtslieder vertreten. In der Pause wurden die Gäste wieder mit einem erstklassigen Büfett des Fördervereins verwöhnt.Mit "Jingle bells" wurde der zweite Teil des Konzerts eingeläutet. "Rudolf, das Rentier" begeisterte besonders die Kinder, die mitsingen durften. Ein Highlight für die Gäste, die auf wunderbare Weise in Weihnachtsstimmung versetzt wurden, war der instrumental dargebotene Weihnachtsklassiker "Drei Nüsse für Aschenbrödel". Aus dem Jahr 1912 stammt das Lied über die Wünsche zu Weihnachten mit dem Titel "Eine Muh, eine Mäh", während "Es wird scho glei dumpa" aus Tirol ursprünglich ein Wiegenlied war. Ob altes Kirchenlied, Schlager oder Swing, Romy Börner schaffte es, jedem Lied mit ihrer vielseitigen Stimme die richtige Stimmung und den rechten Ausdruck zu geben.In ihrer Moderation vermittelte die vielseitige Sängerin zahlreiche Hintergrundinformationen zu den Stücken und erzeugte von Anfang an "einen guten Draht" zum Publikum, unter dem sich auch einige ihrer Schülerinnen befanden.Den erstklassigen Gesang von Romy Börner begleiteten kongenial die drei Profi-Musiker mit ihrem souveränen Spiel: Norbert Ziegler untermalte mit seinem kräftigen Klavierspiel und wechselte sich mit den weichen Tönen der Saiteninstrumente von Oliver Hien ab. Für den entsprechenden Einsatz und Rhythmus sorgte Markus Fritsch am Bass.Mit "Auld lang syne" und zwei Zugaben endete ein Konzert, das auf die Weihnachtszeit einstimmte. Wer das Konzert verpasst hat, kann es durch den Kauf der neuen CD des Quartetts "Es weihnachtet sehr" zu Hause nachhören___Weitere Informationen: