Musicals begeistern seit Jahrzehnten das Publikum - tiefe Gefühle, mitreißende Melodien, charmante Geschichten sind das Erfolgsrezept von Sister Act, Elisabeth, Phantom der Oper, Cats, Mamma Mia oder Evita - die Liste ist unendlich.

Nur das Beste aus über 20 Erfolgsmusicals an einem Abend präsentiert die Show "Musical Moments", die am Mittwoch, 27. Dezember, ab 19.30 Uhr das Flair vom Broadway in die Schwarzachtalhalle Neunburg vorm Wald bringt. Dramatische Momente beim Tanz der Vampire, rockige Töne aus We Will Rock You, Stimmungshits aus Mamma Mia bis hin zu Balladen aus Cats und Phantom der Oper. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb