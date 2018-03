Nach dem Erfolg des Multivisions-Vortrags "Willis wilde Wege" hat den TV-Star Willi Weitzel ("Willi will's wissen") erneut die Abenteuerlust gepackt. Kurzerhand ist er losgezogen, um neue wilde Wege zu entdecken.

Willi will bei seinen Abenteuern nicht nur Neues ausprobieren, sondern auch mehr über das Leben anderer erfahren. So reist er in Kenias wilden Norden, wo es seit Monaten nicht geregnet hat. In Indien begegnet er jungen Menschen, die bereits wie die Erwachsenen arbeiten müssen. Wie man mit dem Schälen unzähliger Knoblauchknollen etwas Geld verdient, erfährt Willi von einem Flüchtlingsmädchen im gefährlichen syrischen Grenzgebiet. Und auf der Müllkippe von Manila lernt er, was gute Ernährung ist. Daneben will sich Willi auch als Tierfotograf ausprobieren. Am Sonntag, 8. April , ist Willi ab 15 Uhr mit seinen Multivisionsvortrag live in der Schwarzachtalhalle von Neunburg vorm Wald zu erleben. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de.