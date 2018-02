"L.A. Vation" lädt nach Neunburg vorm Wald ein zur großen U2-Tribute Show: Am Donnerstag, 22. Februar , sind sie ab 20 Uhr in der Schwarzachtalhalle zu erleben. Die Cover-Formation rockt die Bühne mit Ton- und Lichteffekten im U2-Stil - mit Hits aus gefeierten U2-Alben wie "New Years Day", "Beautiful Day", "One" oder "Vertigo". Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: L.A.Vation