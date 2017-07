Acht begabte Schüler und ein Erwachsener mit Streichinstrumenten sowie vier routinierte Blechbläser aus der Region erhielten eine Einladung zum Probespiel vor Maestro Mark Mast. Zielsetzung: Aufnahme in das Profi-Orchester der Bayerischen Philharmonie beim "Jahrtausendkonzert".

Die Messlatte liegt hoch

Auftakt mit Impulsvortrag

Teilnehmer und Musikstücke Streichinstrumente



Violine: Franziska Rosemann (Vilseck) Ronja Rosemann (Vilseck) - Max-Reger-Gymnasium Amberg; Carolin Sax (Wackersdorf) - Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg; Dr. Andreas Urban (Amberg); Julia Wagner - Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf. Cello: Julia Rosemann (Vilseck) - Musikhochschule München; Hannah von Glasow - Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf; Christoph Greger (Neunburg) - Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach. Bratsche: Nadine Graf (Schwandorf) - Johann-Michael -Fischer-Gymnasium Burglengenfeld.



Blechblasinstrumente



Trompete: Daniel Käsbauer (Seebarn/Mainz); Waldhorn: Andreas Lehmann (Oberviechtach); Tuba: Thomas Nolden (Neunburg), Michael Süß (Neunburg).



Prüfungsstücke



Wiener Philharmoniker Fanfare von Richard Strauss, Uraufführung 1922 in Wien (Bläser); Sinfonie Nr. 4 in Es-Dur ("Romantische") von Anton Bruckner, Uraufführung 1881 in Wien, Fassung von 1878/80 (Streicher), mit den Satzbezeichnungen "Bewegt, nicht zu schnell", Andante quasi Allegretto, Scherzo/Trio, bewegt und Finale, bewegt doch nicht zu schnell. (exb)

"So viele ,b' habe ich noch nie auf einem Notenblatt gesehen!" Sogar der älteste unter den insgesamt 13 Vorspielkandidaten macht keinen Hehl aus seinem Lampenfieber. Wenige Minuten, bevor es nach wochenlangem Üben ums Ganze geht, ist die Hochspannung förmlich greifbar. Noch herrscht "Studio-Atmosphäre" im Schulhaus an der Katzdorfer Straße. Im grellen Scheinwerferlicht zeichnet ein Kamerateam des Regionalfernsehsenders OTV Interviews auf: Chefdirigent Mark Mast (Bayerische Philharmonie), Kunstverein-Geschäftsführer Peter Wunder und Bürgermeister Martin Birner geben Statements zum Kultur-Großereignis ab: "Tage der Bayerischen Philharmonie" während des fünften Neunburger Kunstherbsts.Es ist kurz vor 17 Uhr. Alles ist fokussiert auf ein "Schaulaufen" nach allen Noten, wie es dergestalt in der Region nie gegeben hat. Terminlich eingereiht zwischen Wien und München sowie Freiburg und Stuttgart: Vorspielen für das große Sinfonieorchester der Bayerischen Philharmonie in Neunburg vorm Wald. Der Probespieltermin in der Scherr-Realschule vermittelt einen Vorgeschmack dessen, was die Zuhörer am 30. September/1./2. Oktober in der Schwarzachtalhalle erwartet. Dort ist der Musikfachraum zur "Casting-Bühne" umfunktioniert worden.Neun Streicher/Innen (Violine, Cello, Bratsche) und vier Blechbläser (Trompete, Waldhorn, Tuba) laufen auf, um Kostproben ihres Talents und spieltechnischen Könnens zu geben. Zum Vorspielen zugelassen waren die Streicher, nachdem sie von ihren Musiklehrern die Einstufung (besonders begabte) "C-Schüler" bekommen hatten. Immerhin bewerben sich die Probanden um die Aufnahme ins Profi-Sinfonieorchester der Bayerischen Philharmonie für eine Aufführungsserie der Sinfonie Nr. 4 in Es-Dur von Anton Bruckner in der Zeit vom 1. bis 3. Oktober in Neunburg vorm Wald (Generalprobe und Jahrtausendkonzert) sowie in München (Abendkonzert im Prinzregententheater). Entsprechend hoch hat Mark Mast, Intendant und Chefdirigent, die Messlatte gelegt. Vorzutragen sind Passagen aus allen vier Sätzen der "Romantischen Sinfonie" mit höchsten spieltechnischen Ansprüchen. Die Blechbläser (Mitglieder der Neunburger Stadtkapelle sowie zwei Musiklehrer) müssen ihr Können mit dem Eröffnungsstück des Jahrtausendkonzerts beweisen: Die "Wiener Philharmoniker Fanfare" von Richard Strauss. Die steht selten auf dem Spielplan, weil hier die Besetzung mit sechs Trompeten, acht Hörnern, sechs Posaunen, zwei Tuben und zwei Pauken die Kapazitäten eines Orchester an die Grenzen stoßen lässt.Sowohl der Münchner Maestro als auch die anwesenden Repräsentanten des Kunstvereins Unverdorben sind drei Stunden später von dem gebotenen Niveau der Teilnehmer aus Amberg, Schwandorf, Burglengenfeld, Nabburg, Nittenau, Oberviechtach und Neunburg sehr beeindruckt. Immer wieder schnellt Masts Daumen hoch - bestimmt kein schlechtes Omen für dessen Gesamtbewertung der Vorspielauftritte. In den nächsten Tagen werden die Teilnehmer schriftlich Bescheid erhalten, ob es mit der erstrebten Berufung zum "Jahrtausendkonzert" klappt. Mit einer Zusage wäre auch die Einladung zu den offiziellen Probenterminen vom 26. bis 29. September in München verbunden.Am Samstag, 30. September, reist das große Orchester zum Jugendworkshop "Jahrtausendprobe" an. Maestro Mast wird in Begleitung eines Horntrios bereits am 21. September, 19 Uhr, mit einem konzertanten interaktiven Impulsvortrag in die "Tage der Bayerischen Philharmonie" einführen. Dazu sind alle Musikfreunde aus der Region bei freiem Eintritt in der Schwarzachtalhalle willkommen.Aufführungstermine:Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr, öffentliche Generalprobe in der Schwarzachtalhalle (Tickets 20 Euro, freie Platzwahl, Saalöffnung 17.30 Uhr); Sonntag, 2. Oktober, 20 Uhr, Jahrtausendkonzert in der Schwarzachtalhalle (ausverkauft); 3. Oktober, 20 Uhr, Sinfoniekonzert der Bayerischen Philharmonie im Prinzregententheater München. Karten unter www.muenchenticket.de oder telefonisch 089/120 220 320.