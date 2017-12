Der Gesangverein lässt seine Stimmen am Samstag, 23. Dezember, beim Weihnachtssingen im historischen Schlosssaal erklingen. Unter einer Vielzahl adventlicher Musikveranstaltungen hat dieser Abend die längste Tradition. Das Konzert am Vorabend des vierten Adventssonntag steht unter dem Motto "Es naht ein Licht". Ab 17 Uhr erwartet die Zuhörer im Schlosssaal ein ausgewogenes Programm aus Instrumentalmusik und Weihnachtsliedern. Auch so manche Überraschung wird im Programm mit dabei sein. Dafür sorgt - neben dem gastgebenden Chor unter Leitung von Gisela Meidhof - auch die Neunburg Stubenmusi. Heitere und besinnliche Geschichten tragen Manfred Gräßl, Manfred Kindler und Franz Süß vor.

Das Finale des Chorereignisses hat bei den Neunburgern schon Kultcharakter: Johann Friedrich Reicherts "Heilige Nacht". Der Eintritt zum Weihnachtssingen ist frei; Spenden sind jedoch erwünscht. Es wird auch der Neunburg 10er angenommen.