Ausstellungen

WaldsassenKunstausstellung "postfaktisch" mit Jennifer Danler: Kunsthaus;GalasPleysteinGalaabend mit Brigitte Traeger: Hotel "Regina", Marktplatz 18; Freitag, 1. September, 20 Uhr.FesteKirchenthumbachSommerfest mit "Manshot": Gaststätte Biemichl, Burgring; Samstag, 2. September, 20 Uhr. BN lädt ein; Eintritt: 6 Euro.Leuchtenberg-MichldorfWaldfest: Bunte Vielfalt Michldorf, Luher Straße; Sonntag, 10. September.Ab 14 Uhr Festbetrieb; bereits um 9 Uhr Feldgottesdienst, ab 10 Uhr Frühschoppen; Bunte Vielfalt - Naturparcours.KirwaHirschauHirschauer Kirwa: Gasthof Weich, Hauptstraße 64; Hirschauer Kirwa; vom Samstag, 2. bis Montag 4. September ; Samstag ab 20 Uhr "Böhmischer Freitag" und Sonntagmittag Livemusik "Bayrisch Blech".Freizeit & FamilieKonnersreuthResl-Garten: Der Blumengarten der stigmatisierten Theres Neumann ist täglich von 10-18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Zugang barrierefrei. Führungen ab acht Personen. Telefon: (09632) 85 88.WaldsassenBevorratung und Haltbarmachung von Wildpflanzen und Früchten: Gartenschulhaus, Eingang Brauhausstraße;Freitag, 8. September, 17 bis 21 Uhr. Anmeldung unter Telefon: (09632) 92 00 44. Infos auf: www.kubz.de. AusflugszieleBärnauGeschichtspark Bärnau - Tachov: Geschichtspark Bärnau, Naaber Straße 6; Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Infos unter www.geschichtspark.de. FührungenFalkenbergBurg Falkenberg: Sonntag, 3. September. Burgführungen mit Besuch des Museums jeweils am Sonntag um 14 und 15.30 Uhr. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Außerhalb dieser Öffnungszeiten können auch individuelle Führungen von Gruppen ab zehn Personen vereinbart werden unter (09637) 9 29 94 50.FlossenbürgÖffentliche Führung: KZ-Gedenkstätte, Gedächtnisallee 5; jeweils samstags und sonntags um 14 Uhr. Rundgang über das historische Gelände und durch die Ausstellung "Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945".Natur-TourGrafenwöhr"So klagte der Ichthyosaurus" - Eine Litera-Tour zu Dichtung und (geologischen Tatsachen): Brunnen vor dem Rathaus, Marktplatz 1; Sonntag, 3. September, 14 bis 16.30 Uhr. Auf einer ungewöhnlichen Tour durch Grafenwöhr stellt ein Geoparkranger dichtende Naturforscher und Dichter, die in Objekten der Erde oder Urzeit ihre Inspiration fanden vor und hinterfragt den Zusammenhang. Gebühr: 4 Euro. Infos unter Telefon: (09602) 9 39 81 66 und auf geopark-bayern.de.KirchenlamitzUnd er wackelt doch - erdgeschichtliche Entdeckungen am Großen Kornberg: Bahnhof Kirchenlamitz-Ost (Niederlamitz), Bahnhofstraße; Samstag, 2. September, 14 bis 17 Uhr. Bei einer Wanderung zur längst verfallenen Burg Hirschstein mit ihrem herrlichen Fernblick begegnet Geoparkranger Rudolf Gesell lange aufgelassenen Steinbrüchen und einem wackelnden Zigeunerstein. Bitte Wanderstöcke mitbringen. Gebühr vier Euro. Infos unter www.geopark-bayern.de. Parkstein"Als der Vulkan noch rauchte ..." - der Parkstein geologisch und historisch: Basaltwand, Basaltstraße; Freitag, 1. September, 18 bis 20 Uhr. Bei einer Führung rund um den Basaltkegel des Hohen Parkstein, in sein Felsenkeller und ins Museum "Vulkanerlebnis" erläutert eine Geoparkrangerin geologische Hintergründe des Vulkanismus und die Ortsgeschichte.Gebühr 4 Euro, zzgl. Eintritt. Infos unter Telefon (09602) 9 39 81 66 und auf geopark-bayern.de.WeidenSteine in der Stadt: Geologisch-historischer Spaziergang durch Weiden: Altes Rathaus, Oberer Markt 1; Donnerstag, 31. August, 17 bis 19 Uhr. Auf einer geologisch-historischen Stadtführung durch Weiden erläutert ein Geoparkranger Herkunft und Entstehung der in den Baudenkmälern der Stadt verwendeten Natursteine. Gebühr 4 Euro. Infos: Telefon (09602) 9 39 81 66 und auf www.geopark-bay ern.de.GesellschaftWeidenGesprächskreis Validationstraining - Umgang mit Demenzkranken: "Café Mitte", Am Stockerhutpark 1; Dienstag, 19. September, 14.30 bis 17.30 Uhr, sowie Mittwoch, 20. September, gleiche Zeit. Veranstalter: Betreutes Wohnen Zuhause, Rosemarie Härtel, Rose-Team.Kino & FilmGrafenwöhrSchlemmerkino am Schönberg: Naturbühne am Schönberg, Donnerstag, 31. August, 19 bis 23 Uhr. Ich einfach unverbesserlich 3 - Deutsch. Freiluftkino, mediterranes Fingerfood, Cocktails und Drinks im Ambiente des alten Sandsteinbruchs am Schönberg. Karten: nur Abendkasse. Infos unter www.grafenwoehr.de. VorträgeOberviechtach"Impressionistischer Streifzug durch die Stadtgeschichte": Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum, Mühlweg 7; Freitag, 8. September, 19 Uhr.Bild-Präsentation von Studiendirektor a.D. Georg Lang (Beiratsmitglied im Museumsverein); im Anschluss Eröffnung einer Ausstellung ein, bei der die Bilder bis zum 5. November zu besichtigen sind. Ausstellungsbesuch am 10. September von 13 bis 17 Uhr möglich (Tag des offenen Denkmals).Live MusikAmbergTanquoray: Schloderer Bräu, Rathausstraße 4; Freitag, 8. September, 19.30 Uhr. Eintritt frei.Sulzbach-RosenbergKonzerte zur Rosenberger Kirwa: Musikkneipe "Gestern", Hauptstraße 51; Samstag, 2. September, 19 Uhr. 19 bis 21 "Rock mit Steely Five"; 21.30 bis 24 Uhr "Rockabilly mit The Outsiders"Freudenberg-WutschdorfJazz-Serenade mit Leroy Liqueur & The Shiny Diamond Band: Molzmühle Wutschdorf, Sonntag, 3. September, 17 Uhr.Eintritt frei, Einlass ab 16 Uhr, Ende gegen 20.30 Uhr; unverbindliche Anmeldung erbeten per E-Mail an: info@die-molzmuehle.de.ChorNeustadt/WNChor Ambitus aus Echternach: St. Georg, Samstag, 2. September, 19 Uhr . Eintritt frei, Spende erbeten.Klassische KonzertePüchersreuth-WurzKirchenkonzert: Pfarrkirche St. Matthäus (Wurz), Sonntag, 3. September, 17 Uhr. Sopran, Violine, Orgel: Ave Maria, Domine Deus, Leonora Gebet u.a. Eintritt frei.WeidenWeidener Sommermatineen: Kirche St. Josef, Samstag, 2. September, 12.05 Uhr. Mit Kataryna Menges, an der Orgel.Volksmusik & FolkReuth bei ErbendorfTreffen der Sänger und Volksmusikanten: Zoiglstube Rechensimer, Röthenbach 3; immer am letzten Donnerstag im Monat um 20 Uhr.SportPirkPirker Zoigltour / Grenzerfahrung: Josef-Faltenbacher-Schule, Schulplatz 2 ; Sonntag, 3. September.Radsportveranstaltung für Familien und Freizeitsportler;Starts je nach Distanz und Disziplin gestaffelt ab 7 Uhr; weitere Information und Zeitplan gibt es im Internet auf: www.vcc-pirk.de.