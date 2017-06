Abrundung zu Wutzelskühn

Bei einer Teilbürgerversammlung informierte die Stadt über die bauliche Weiterentwicklung von Penting. Zudem wurden die Pentinger gebeten, ihre Anwesen zu verschönern: am 6. Juli kommt die Kommission zum Bezirksentscheid "Unser Dorf hat Zukunft - unser Dorf soll schöner werden".

Resterschließung

Am 6. Juli Begehung

Abrechnung Die Rechnungen für die Straßenerschließungsbeiträge werden 2018 kommen, erklärte Hartl. Wer ein Grundstück von der Stadt gekauft habe, hat bereits 18 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Diese Bauherren können sogar mit einer Rückzahlung rechnen, wenn die Endabrechnung der Erschließung mit 150 000 Euro im Bauabschnitt 3 oder günstiger abgeschlossen werden kann. Von den veranschlagten 410 000 Euro Gesamtkosten übernimmt die Stadt zehn Prozent. Es verbleiben 369 000 Euro als umlagefähiger Aufwand der auf 23 000 Quadratmeter verteilt werden kann. "Das wären dann 16 Euro Erschließungsbeitrag pro Quadratmeter", rechnete Hartl vor. (pko)

-Penting. Neben zahlreichen Pentingern waren auch alle Ortsteile im Pfarrheim vertreten. Peter Hartl, der geschäftsleitende Beamte der Stadt, hatte eine Präsentation vorbereitet und stand Rede und Antwort in Sachen Straßenerschließungsbeiträge.Bürgermeister Martin Birner startete mit dem Baugebiet Penting-Ost. Der Bebauungsplan sei 1993 in der Ursprungsfassung aufgestellt und 2016 geändert worden. Die Resterschließung stehe 2018 an. Derzeit seien noch vier städtische Baugrundstücke vorrätig, wovon aber zwei bereits reserviert seien. Auch fünf private Baugrundstücke von den ursprünglich 24 Parzellen seien noch nicht bebaut. Zur Zeit laufen noch Verhandlungen wegen eines Fuß- und Radweges entlang des Baugebietes Ost oder auch "Am Kirchenfeld".Für die künftige bauliche Weiterentwicklung in Penting lagen drei Vorschläge für Erweiterungsflächen vor. "Es dauert Jahre und die Grundstücksverhandlungen ziehen sich hin", sagte Birner und betrachtete das Zeitfenster des Baugebietes "Am Kirchenfeld" das von 1993 bis 2016 reicht. Die Stadt führe Gespräche und wollte zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Auch wenn die Statistik eine Entwicklung aufzeigt, nach der in 20 bis 30 Jahren die Bevölkerung abnimmt und Häuser wieder leer werden, wollte sich Birner dieser Prognose nicht geschlagen geben.Am günstigsten erachtete die Stadt ein neues Baugebiet Richtung Wutzelskühn, weil dann eine schöne Ortsabrundung geschaffen werde. Ab 2018 wird es in Penting eine Flur- und Dorfwerkstatt geben, denn die Mehrheit hatte sich für ein Flur- und Dorferneuerungsverfahren für Penting ausgesprochen. Wenn sich bis 2020 eine überzeugende Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten erkennen lässt, wird das Verfahren angeordnet. "Wenn wir zusammen helfen, können wir was reißen", war der Bürgermeister überzeugt. Seine Bitte war, dass die Häuser entlang der Bewertungsstrecke sauber hergerichtet und bunt bepflanzt werden. Gut wäre auch, wenn der GOV bei der Pflege der öffentlichen Flächen unterstützt würde. Daniela Sieber, Vorsitzende des GOV, konnte die druckfrische Broschüre für die Kommission vorstellen.Am 6. Juli ist die Begehung und die Pentinger dürfen gerne mitgehen. Zeiser informierte, dass im Zuge der Baumaßnahmen rund um die untere Dorfstraße auch gleich vier Hausanschlussleitungen erneuert werden. Dabei entstehen kleinere Öffnungen, die wieder zugemacht werden. Das ist für die Anlieger kostenfrei. Es werden punktuelle Reparaturen am Abwasserkanal anfallen und die Nord- Ost-Gruppe erneuert die Wasserleitung. Im September oder Oktober ist die Erneuerung der Asphaltdeckschicht geplant. Ein Pentinger Landwirt regte an, künftig die Straßen doch mindestens auch sechs Meter Breite auszubauen, da 4,5 Meter nicht mehr zeitgemäß seien.