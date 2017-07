"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben", dichtete Friedrich Schiller im Wilhelm Tell, "wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt." Die Frage hier ist: Wer ist der böse, wer der fromme Nachbar? Am idyllischen Büchlhof lässt der Besitzer jedes Wochenende Hochzeiten feiern - ohne Nutzungsgenehmigung. Die Nachbarn sind empört.

Zu 100 Prozent im Recht

Hausverbot in der Kirche?

Es ist selten zielführend, wenn mehr übereinander als miteinander geredet wird. Wilde Spekulationen schießen ins Kraut, Verschwörungstheorien inklusive. "Die wollen mich vernichten", glaubt Franz Lohbauer an einen bösen Plan der Nachbarn. Das würden dem Autohändler Kunden zuflüstern. "Weil ich nicht wollte, dass der Schmid mir eine Maschinenhalle an meine Grundstücksgrenze baut." Eine Retourkutsche Jahre später."Der macht doch eh, was er will", finden die Familien Schmid und Stangl unisono. Weder hielt es Lohbauer für nötig, die Nachbarn über sein Vorhaben zu informieren, noch suchten diese ein Gespräch, um eine Lösung zu erzielen. Beide Parteien fühlen sich im Recht. Zu hundert Prozent. Für sich genommen, kann man beide Positionen verstehen.Stolz hält der Lohbauer Franz die alte Aufnahme des Familiengutes in den Händen. Seit 1500 wird es bewirtschaftet, sein Großvater ließ das Hauptgebäude Anfang des vergangenen Jahrhunderts zum schlossähnlichen Prunkbau umgestalten. Es steht unter Denkmalschutz. Eines der Probleme, die den zupackenden Unternehmer plagen. "Wir wollen da doch kein Museum", mag er viele Auflagen nicht akzeptieren. Unter anderem, dass der zu hohe Ausbau der Scheune daneben die Blickachse störe. Lohbauer redet sich schnell in Rage, fasst den Arm des Gesprächspartners, sucht nach Zustimmung. "Alle wollen immer, dass man so alte Gebäude erhält", versteht er die Welt nicht mehr. "Wenn man dann eine Nutzung findet, die herpasst, passt's auch wieder nicht." Für die Kinder habe er das gemacht, die Tochter und den Schwiegersohn. Ob es vielleicht besser wäre, eine Biogas-Anlage oder eine große Schweinemast zu betreiben, um den Hof finanzieren?Dass die Hochzeiten im Büchlhof hierher passen, finden die Nachbarn partout nicht. "Wir sind aus Regensburg hergezogen", erzählen die Stangls, "und wollten in diesem Landschaftsschutzgebiet unsere Ruhe haben." Am Donnerstag und Freitag würden die ersten Fahrzeuge kommen, um die Hochzeiten vorzubereiten. Am Samstag in der Früh kämen Kuchenlieferungen und das Catering, bis dann zur eigentlichen Feier 50, 60 Autos im hupenden Konvoi die Häuser passierten. "Das ist hier ja eine schmale Straße", sagt Christine Schmid. "Es gibt keine Ausweichmöglichkeit, wenn da mal was passiert, wie soll da die Feuerwehr oder der Krankenwagen durchkommen?"Die Nerven der Nachbarn sind bis zum Anschlag gespannt. "Dann ist ein Empfang mit Musik draußen oder eine Trommelkombo macht eine halbe Stunde Lärm oder die machen ein Feuerwerk." Wenn die Feier sich dem Ende zuneige, sich zuerst die älteren Semester gegen 22 Uhr und peu à peu alle anderen, die nicht übernachteten, die Straße hochquälten, "dann haben wir hier Stopp and Go vorm Schlafzimmerfenster".Mit solchen Beschwerden konfrontiert rudert Lohbauer mit den Armen: "Die sind völlig fixiert", widerspricht er vehement. "Deren Anwesen befinden sich Luftlinie 270 Meter weg und sind durch Bäume abgeschirmt - die hören das nur, weil sie sich rüberschleichen und ohne Genehmigung unsere Gäste filmen." Überhaupt, die Sabotageakte von nebenan: "Die von der Stadt verlangten Parkverbotschilder schmeißen sie um, Luftballons machen sie kaputt und während der Feier sägen sie gleich neben dem Weiher ihr Holz."Sicher, bei gutem Wetter reiche man nachmittags Kaffee und Kuchen im Außenbereich, vielleicht hätten Gäste auch schon mal ein Ständchen gesungen. "Spätestens nach 22 Uhr findet alles im Bruchsteingewölbe mit 1,10 Meter dicken Außenwänden statt, Fenster und Türen sind geschlossen." Und Lohbauers sind zu weiteren Zugeständnissen bereit: "Kaffee gibt's jetzt nur noch im geschützten Innenhof", sagt Christa Lohbauer. Die freundliche Frau bremst ihren Gatten, wenn er sich zu sehr in eine Verfolgungstheorie wie diese steigert: "Die lassen uns nicht mal mehr in die Kirche." So sei das nun auch wieder nicht, relativiert die Gattin. "Sie wollen keine Hochzeiten da oben", beharrt der Kirchgänger."Wir wollen, dass wir alle in Frieden leben können", setzt die Hausfrau einen Schlusspunkt und lenkt den Blick auf mögliche Kompromisse: "Wir wollen den Weg hinten rum ausbauen, dann fahren die Gäste gar nicht mehr an den Nachbarn vorbei." Feuerwehr und Krankenwagen könnten im Notfall schon jetzt über drei Rettungswege fahren. Abgenommen seien die aber noch nicht von der Stadt. "Wir meinen, dass wir zu einer Lösung kommen", ist Frau Lohbauer dennoch optimistisch.So optimistisch wie die Nachbarn, dass dem Hochzeitsspuk bald ein Ende bereitet wird. Die Schmids haben inzwischen einen Rechtsanwalt eingeschaltet. "Es kann doch nicht sein, dass keiner einschreitet, wenn in einem Landschaftsschutzgebiet in einem Schwarzbau nicht genehmigte Veranstaltungen laufen."

Schwandorf/Neunburg/Regensburg. Der Konflikt schwelt seit 2008. Damals genehmigte die Stadt Neunburg vorm Wald Franz Lohbauer den Ausbau eines Gebäudes um vier Ferienwohnungen. Dabei soll der Bauherr über die Stränge geschlagen haben. Das Landratsamt ordnete deshalb den teilweisen Rückbau an - noch unter Landrat Volker Liedtke.

Birner: Sicherheit für alle

Persönliche Nähe zum Landrat darf nicht zu einer bevorzugten Behandlung führen. Thomas Ebeling, Landrat des Landkreises Schwandorf

Ich verstehe die Gründe nicht, warum der Zustand so protegiert wird. Rechtsanwalt Michael Betz, Regensburg

Angemerkt von Jürgen Herda "Wo g'redt wird, kommen d'Leit zam", sagt man so. Hätte ein Gespräch vor vollendeten Tatsachen noch zu Lösungen führen können, scheint die Situation jetzt verfahren. Verstehen kann man beide Parteien: Wer lauscht schon gerne jedes Wochenende einem hupenden Autokonvoi? Noch dazu, wenn die Hochzeiten im Büchlhof auf rechtlich tönernen Füßen stehen.



Andererseits: Da packt ein Unternehmer hemdsärmelig an, versucht für ein denkmalgeschütztes Ensemble eine passende Nutzung zu finden. Die Idee kommt bei den Gästen famos an. Die romantische Landschaft, das verspielte Schlösschen am Weiher, wie gemalt für den angeblich schönsten Tag im Leben.



Zwei konträre Interessen prallen aufeinander. Politik und Verwaltung müssen endlich eine rechtlich einwandfreie Lösung finden. Am besten ein Kompromiss, von dem alle profitieren. Mit dem Angebot einer Alternativstrecke wurde ein Anfang gemacht. Weitere Zugeständnisse beim Lärmschutz könnten folgen - vielleicht auch eine gütliche Einigung, die die Nachbarn nachhaltig entschädigt.



Die Sicht des Franz Lohbauer : Gerade mal um 5 Grad sei der Architekt aus technischen Gründen bei der Dachneigung vom Plan abgewichen, dadurch sei das Gebäude, wo heute gehochzeitet wird, gerade mal um 40 Zentimeter höher ausgefallen. "Wegen solcher Bagatellen lassen wir das nicht zu", soll die damalige Regierungspräsidentin Brigitta Brunner laut Lohbauer den Bescheid gestoppt haben. Fest steht: Eine schriftliche Begründung liegt nirgends vor.Aus Sicht des Eigentümers ist mit der Genehmigung des Landratsamtes von 2014 - noch vor Amtsübernahme von Thomas Ebeling (CSU) - alles in trockenen Tüchern. Das Detail ist insofern nicht unwichtig, da die Nachbarn dem neuen Landrat parteipolitische Nähe zur Tochter und dem Schwiegersohn der Lohbauers unterstellen. Ein Vorwurf, den Ebeling höchst unpassend findet. "Persönliche Nähe zum Landrat darf nicht zu einer bevorzugten Behandlung führen", konstatiert der Landrat. "Allerdings dürfen sich daraus auch keine Nachteile ergeben." Man werde von ihm noch nie gehört haben, dass er das Baugesetzbuch als Keule gegen Bauherren einsetze.Ebeling, der selbst schon Gast am Büchlhof war, habe damals nicht gewusst, dass Lohbauer keine Genehmigung für Veranstaltungen hatte. Seine Position in diesem Konflikt: "Der Betreiber soll einen ordentlichen Bauplan bei der Stadt einreichen." Die Einwände der Nachbarn würden im Verfahren der Bauleitplanung genauso geprüft wie im Raum stehende Vorwürfe der Flächenversiegelung oder wasserschutzrechtlicher Verstöße. Die Erfolgsaussichten: "Dieser Prüfung sollte nicht vorgegriffen werden."Auch Bürgermeister Martin Birner (CSU) pocht auf eine ordentliche Planung: "Ich will das auf Dauer geregelt haben." Bisher seien lediglich die damals beantragten Ferienwohnungen abgedeckt: "Die Größenordnung der Veranstaltungen ist im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung nicht mehr vertretbar". Notwendig sei eine Bewertung des Brand-, Natur-, und Emissionsschutzes sowie der Erschließung. "Der Antrag zur Nutzungsänderung kann im Rahmen des Bebauungsplans abgewogen werden", erklärt Birner.Dazu gehöre auch die Klärung, welche Zufahrten genutzt werden könnten und ob gegebenenfalls ein Weg ausgebaut werden müsse. "Da gehört ein Ortstermin mit der Feuerwehr her", sagt er, "die Wege müssen hinsichtlich ihrer Eignung als Rettungswege abgenommen werden." Die beanstandeten Feuerwerke seien von der Stadt Neunburg genehmigt worden. "Erste Auflagen wurden bereits getroffen", widerspricht der Bürgermeister der Darstellung der Nachbarn, keiner würde auf den widerrechtlichen Zustand reagieren. "Der Betreiber darf derzeit schon einen Teil nicht mehr nutzen." Entscheidend sei: "Wir wollen, dass er und wir Rechtssicherheit haben.""Erheblichste Bedenken, dass das genehmigt werden kann", hat der Regensburger Fachanwalt Michael Betz , seit November 2016 Vertreter der Familie Schmid. Lohbauers 2017 eingereichter Plan sehe 14 Gästezimmer im Dach und eine komplette Nutzung des Gebäudes für Veranstaltungen vor. "Schon der Antrag des Baus von vier Ferienwohnungen ging mit Hängen und Würgen durch", sagt der Baurechtsexperte. "Im Außenbereich eines Landschaftsschutzgebiets ohne jegliche Privilegierung durch landwirtschaftliche Nutzung kann man schlecht zwei Säle für Veranstaltungen und baurechtswidrige Fremdenzimmer im Dachgeschoss nachträglich genehmigen." Auch das inzwischen vorliegende Brandschutzgutachten zweifelt der Anwalt an: "Es kann in keinster Weise die jetzige Nutzung abdecken." Genauso wenig seien die Zufahrtsstraßen für Feuerwehr und Einsatzwagen geeignet.Der Anwalt appelliert an die Verantwortlichen, gegen die nie genehmigte Nutzung einzuschreiten: "Wenn etwas passiert, sind die Behörden in der persönlichen Haftung." Seine Kanzlei könne sich nur auf nachbarschaftliche Belange beziehen. Ein Antrag beim Landratsamt auf baurechtliches Einschreiten sei abgelehnt worden. "Wir können nur eine Verpflichtungsklage auf baurechtliches Einschreiten beim Verwaltungsgericht einreichen", sagt Betz. "Wir wollen, dass rechtliche Zustände herrschen - bei einer Gaube wird jeder Meter nachgemessen, hier passiert jahrelang nichts." Man laufe gegen eine Wand. "Ich verstehe die Gründe nicht, warum der Zustand so protegiert wird."