Ein Jahr Vorbereitung, 350 Gäste und hochkarätige Fachleute: Für zwei Tage wurde in Neunburg an politischen Weichen geschmiedet. Für die Gastgeber fiel bei diesem Austausch eine Menge Anerkennung ab.

Kein Armenhaus

350 Gäste versorgt

Auch der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter, war beeindruckt: "Hier wird was bewegt in dieser Stadt, da kann man sich was abschneiden für die eigene Arbeit." Neunburg sei weit mehr als nur Geschichte, stellte er fest, nachdem Bürgermeister Martin Birner den Wirtschaftsstandort Neunburg präsentiert hatte."Viele haben die Oberpfalz ganz anders in Erinnerung", staunte Herbert Eckstein, Landrat von Roth und zweiter Vizepräsident des Bayerischen Landkreistages am Donnerstag bei der Verabschiedung der Teilnehmer: "Früher galt die Oberpfalz als Armenhaus, jetzt ist sie eine prosperierende Region." Am zweiten Tag der Landkreisversammlung war sie auch Bühne für Hochkaräter aus Politik, Wirtschaft und Medien. Professor Dr. Peter M. Huber, Minister a.D. und Richter am Bundesverfassungsgericht, zeigte, wo Demokratie und Rechtsstaat in Bedrängnis geraten - "mit erschreckenden Einblicken, wie in anderen Ländern, darunter auch europäische, die Rechte ausgehebelt werden", so Christian Bernreiter, Präsident des Landkreistages, in seiner Bilanz.Von der Verästelung der Gesetze und der Schwierigkeit, Landkreise aus 13 Ländern unter einen Hut zu bringen, konnte Professor Hans-Günter Henneke als geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages ein Lied singen. Und was falsche Nachrichten in den Medien betrifft, sogenannte "Fake News", konnte Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks, den Teilnehmern wertvolle Tipps mit auf den Weg geben. Geplant ist nun, mit seiner Unterstützung auch die Landkreise fit zu machen, damit sie bei Falschmeldungen schnell reagieren können."Die Rädchen haben alle gut ineinander gegriffen", lautete am Ende die Bilanz von Landrat Thomas Ebeling. "Bei so einem Treffen kann man sich immer was abschauen und später mit einer Stimme sprechen", lautete seine Bilanz. Man habe klare Forderungen an die Bundespolitik beschlossen. "Glasfaser läuft gut, bei Mobilfunk gibt es noch Nachholbedarf, da würden wir den Bund gern in einer aktiveren Rolle sehen", merkte der Landrat an.Die Tagung in Neunburg hatte Stadt und Landkreis auch logistisch herausgefordert: Für 350 Gäste mussten Unterkünfte in 14 Hotels und Pensionen organisiert werden, berichtete der Pressesprecher des Landkreises, Hans Prechtl. Er konnte dabei auf ein starkes Team mit Alexandra Beier und Christian Meyer bauen, die auch für ein Begleitprogramm mit historischer Stadtführung durch die Mittelschule gesorgt hatten. Nicht zuletzt sollten die Gäste auch nicht hungern: Auf bayrisches Fingerfood folgten am Donnerstagmittag mediterrane Snacks. Die Kosten für den Bayerischen Landkreistag in Neunburg belaufen sich laut Prechtl auf einen "mittleren fünfstelligen Betrag". Die Hälfte dieser Summe gibt es immerhin als Zuschuss vom Landkreistag.Bei der Entscheidung, das Treffen der Landkreis-Vertreter in Neunburg abzuhalten, war die Schwarzachtalhalle ausschlaggebend. Moderne Tontechnik, ein Büro im Hintergrund und ein geeignetes Foyer: Damit war die Lokalität laut Prechtl ideal. Hinzu kam aber noch ein weiterer Faktor: der 1000. Geburtstag der Stadt. Für Glanz sorgte im Jubiläumsjahr schließlich auch der Besuch von Innenminister Joachim Herrmann (wir berichteten), der sich bei der Versammlung ins Goldene Buch der Stadt eintrug.