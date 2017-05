Einen dicken Forderungskatalog haben Bayerns Landräte gestern Innenminister Joachim Herrmann vorgelegt. Beim Bayerischen Landkreistag in Neunburg vorm Wald (Kreis Schwandorf) machten sie deutlich, wo die Ressourcen der Kommunen am knappsten sind: bei Krankenhäusern und der Flüchtlings-Unterbringung.

Eine "Schieflage" beklagte der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter, bei der Suche nach Wohnraum für Flüchtlinge und forderte staatliche Unterstützung ein. "In die Enge getrieben" sehe man sich auch in der Krankenhauspolitik. Für das Stemmen dieser und weiterer Aufgaben wie Breitbandversorgung, Eingliederungs- und Jugendhilfe sowie die Digitalisierung von Verwaltung und Schulen bräuchten die Kreise mehr Geld. Herrmann versprach, sich für die Anliegen einzusetzen und lenkte den Blick auf Erfolge. "Phänomenal" fand er die Arbeitslosen-Quote in der Oberpfalz - mit 2,6 Prozent die niedrigste in den bayerischen Bezirken.