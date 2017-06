Lügenmärchen gab es schon immer. Verändert hat sich nur ihre Reichweite. Die Wirkung von "Fake News" kann verheerend sein, und sie ist nicht zu unterschätzen, warnte der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, beim Bayerischen Landkreistag in Neunburg.

"Politik und Medien in Zeiten von Fake News", lautete Wilhelms Thema, und er hatte dabei auch alarmierende Erkenntnisse für die Vertreter der Landkreise im Gepäck. Unter dem englischen Ausdruck versteht man lancierte oder veröffentlichte, vorgetäuschte Nachrichten - Falschmeldungen. Im Fall des amerikanischen Präsidenten Donald Trump sei "Fake News" ganz einfach zu definieren, nämlich "alles, was ihm nicht gefällt". Neu sei so etwas nicht, meinte der Intendant und verwies auf Berichte, die beispielsweise an der Mondlandung zweifeln. Doch nun würden solche Meldungen in einem veränderten öffentlichen Raum landen, der durch die Digitalisierung erweitert wurde. Ein Schutz, wie er für Zeitung, Rundfunk oder Fernsehen gilt, müsse erst noch in diese Welt hinein verlängert werden.Ob Volksverhetzung oder Widerruf, bei Facebook, Google oder Twitter sei das nicht so leicht durchzusetzen, erklärte Wilhelm und warf einen Blick auf Motive: In den USA sei es um Einfluss auf die Wahlen gegangen, in anderen Fällen schlicht um Geld durch viele Klicks im Internet. Aber auch "alle, die ein Anliegen haben" könnten über emotionales Aufputschen Anhänger finden und ein "permanentes Selbstgespräch der Gleichgesinnten" befeuern. "Dass Sie mit wenigen Klicks Millionen mobilisieren können, das ist neu", gab der Fachmann vom Bayerischen Rundfunk zu bedenken und warnte: "Wer meint, das wächst sich schon aus, der täuscht sich." Die Software sei nämlich so gesteuert, dass Internet-Nutzer in der Regel auf Ähnliches aufmerksam gemacht werden. Für Wilhelm landen sie damit in einer Filterblase oder Echokammer, einem Bombardement in Schwarz-Weiß ausgeliefert, das radikalisiert.Am Beispiel der gelungenen Kommunikation der Polizei via neue Medien beim Amoklauf in München verdeutlichte der Fachmann, wie wichtig es ist, im Internet punktgenau auf Spekulationen zu reagieren oder Falschmeldungen zu widerlegen. Seine Rat: Die öffentliche Verwaltung sollte eigene Entwicklungskompetenzen aufbauen und Informatiker hinzunehmen, um selbst im Netz präsent zu sein.Für die Medien gelte die Selbstverpflichtung, Dinge sachgerecht aufzubereiten. Dazu gehöre es, Kommentar und Nachricht zu trennen, Quellen deutlich zu machen und anderen Meinungen Raum zu geben. Anders als in den USA gebe es hier immerhin so etwas wie eine Gesamt-Öffentlichkeit, die den gleichen Medien vertraut. "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erreicht heute noch zwei Drittel der Bevölkerung", berichtete Wilhelm, "damit kann er als Klammer fungieren". (Seiten 7 und 28)