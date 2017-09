Mit so einer Resonanz hatte niemand gerechnet: Nicht nur ältere Mitbürger informierten sich über das geplante Seniorenwohnprojekt. Die 100 vorbereiteten Fragebögen zur Bedarfsermittlung reichten bei weitem nicht aus. Das Ergebnis war eindeutig: Neunburg braucht eine Seniorenwohnanlage - und das zeitnah.

Durch Bürger umsetzen

Frühestens in zwei Jahren

Aktuelles Angebot Zur Zeit verfügt die Stadt Neunburg über dieses Wohn- und Pflegeangebot für Senioren: Die Spitalstiftung bietet 83 vollstationäre Pflegeplätze in einem Senioren- und Pflegeheim, 6 Appartements in einer Wohnanlage mit 62 oder 67 Quadratmetern Wohnfläche und verschiedene Mietwohnungen im Spitalhof. Das Refugium kann 46 Bewohner in seiner vollstationären Pflegeeinrichtung im ehemaligen Krankenhaus aufnehmen und bietet zusätzliche Pflegedienstleistungen an. Beide Einrichtungen haben Tagespflege im Repertoire. (pko)

"Wir werden immer älter und bleiben hoffentlich gesund", eröffnete Bürgermeister Martin Birner die Informationsveranstaltung. Um die Herausforderungen des Alters gut meistern zu können, möchte er ein attraktives Umfeld bieten und für jeden Anspruch die passende Unterbringung schaffen. "So individuell und selbstständig wie möglich und so viel Unterstützung wie nötig", lautete die Überschrift zu dem Vorhaben Seniorenwohnanlage. Um das richtige Modell zu finden, unterstützten auch die Leiter der Seniorenheime die Veranstaltung und brachten ihre Erfahrungen ein. Die aktive Seniorenarbeit stellten die Vorsitzenden Günther Pschorn (Seniorenbeirat) und Paul Ferstl (Soziales Netzwerk) vor.Das Ansinnen der Stadt sei es, so Birner, eine altersgerechte Wohnanlage zu bauen. Das soll von Anfang an in Zusammenarbeit mit den Bürgern erfolgen, die das Vorhaben mit Leben erfüllen und gemeinsam umsetzen sollen. Die Stadt möchte den Anreiz schaffen, aber nicht selbst bauen. Am Montag erfolgte der erste Schritt - mit Fragebögen sollte der Bedarf ermittelt werden. Noch bevor diese genau ausgewertet worden sind, war klar, dass viele ältere Bürger auf eine kleinere, behindertengerechte Wohnung warten. Bei Geburtstagsbesuchen habe Birner öfter den Wunsch vernommen, in kleine Räumlichkeiten in der Stadt umziehen zu wollen. Meistens seien das eigene Haus und der Garten zu groß geworden und die Kinder weggezogen.Am 27. Juli fasste der Stadtrat den Beschluss, die Schaffung von seniorengerechtem Wohnraum zu initiieren. Diese erste Veranstaltung diente rein zur Information, um die Meinung und Wünsche der Zielgruppe zu erfahren. "Es ist alles offen und alles möglich", machte der Bürgermeister klar. Es solle nichts Vorgefertigtes präsentiert und an den Bürgern vorbei geplant werden. Es könnte eine Anlage mit verschieden großen Wohnungen geschaffen werden oder eine Anlage mit kleinen Häuschen. Die Fragebögen werden zeigen, ob sich die Senioren lieber einmieten oder eine Eigentumswohnung kaufen wollen. Sicher werden auch Wohngemeinschaften möglich sein oder ein Mehrgenerationenhaus. Bei der Standortfrage favorisierte Birner die Nähe zum Marienheim auf einem stadteigenen Grundstück oberhalb des Friedhofes. Dann könnten die Einrichtungen des Marienheimes mitgenutzt werden. Aber auch auf dem Gelände der ehemaligen Bahntrasse nahe dem Refugium könnte eine Anlage, hier aber eher mit kleinen Häuschen, entstehen. Weitere Möglichkeiten wären das Spitalhaus (Rot-Kreuz-Haus) oder das Hirschenwirt-Anwesen, beide in der Hauptstraße. Bei diesen beiden Standorten sei die günstige Lage in der Altstadt sehr verlockend.Zum Abschluss gratulierte Reinhold Malzer, der Beauftragte für die Wohnraumanpassung im Landkreis Schwandorf, zu dem gelungenen Ansatz, um das Vorhaben eine Seniorenwohnanlage in Neunburg voranzubringen. Als Zeitfenster schätzte Birner eine Realisierung in frühestens zwei Jahren. Der nächste Schritt sei jetzt die Auswertung der Fragebögen, die auch im Internet verfügbar seien. Dann folge ein Treffen in kleinerem Kreis mit den tatsächlich Interessierten. "Bitte viele Fragebögen abgeben und Werbung machen", beendete Birner den Abend.