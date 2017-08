Noch vor wenigen Jahren war das Defizit sechsstellig. Doch nun schreibt die Spitalstiftung wieder schwarze Zahlen. "Unsere Optimierungsmaßnahmen greifen", stellte Beauftragte Marianne Deml im Stadtrat fest. Um auf Kurs zu bleiben, wird erneut an der Gebührenschraube gedreht.

Positives Ergebnis halten

Ohne Gegenstimme

Aus der Spitalstiftung Wirtschaftsplan



Erfolgsplan mit 3,44 Millionen Euro; Vermögensplan mit 286 200 Euro; Höchstbetrag für Kassenkredite 500 000 Euro.



Darlehen umgeschuldet



Bürgermeister Martin Birner war ermächtigt, ein Darlehen der Spitalstiftung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist umzuschulden. Bei einem Reststand von 248 000 Euro wird es nun zu einem Zinssatz von 0,99 Prozent (gilt fest für zehn Jahre) bei der Sparkasse geführt. Bisher lag der Zinssatz bei 4,35 Prozent.



Jahresrechnungen geprüft



Keine Bestandungen hatte der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, nachdem er die Jahresrechnungen 2012 bis '15 der Spitalstiftung geprüft hatte. Es wurde bestätigt, dass die verausgabten Erträge der Erfüllung des Stiftungszwecks dienten und das Grundstockvermögen ungeschmälert erhalten wurde.



Überschuss übertroffen



Fast vervierfacht hat sich - im Vergleich zum Haushaltsansatz der Jahresüberschuss der Spitalstiftung im vergangenen Jahr. Bei der Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses im Stadtrat zeigte sich ein Gesamtjahresergebnis von plus 128 500 Euro, ursprünglich veranschlagt war ein Überschuss von 32 700 Euro. (mp)

Von einer "insgesamt geordneten finanziellen Situation" sprach Bürgermeister Martin Birner, als im Gremium der Wirtschaftsplan 2017 auf dem Tisch lag. Laut Kämmerer Michael Haßfurter wird die Spitalstiftung heuer einen Gesamtjahresüberschuss von knapp 112 000 Euro erzielen. Auch in den einzelnen Buchhaltungskreisen - Marienheim, Seniorenwohnanlage, Spitalhof/Mietwohnungen, Land- und Forstwirtschaft - werde jeweils ein Plus erwartet.Der Bürgermeister sah die Marschroute der vergangenen Jahren bestätigt: Sowohl auf der Einnahmenseite (Erhöhung Heimentgelte, Pflegestufenmanagement, erweitertes Betreuungsangebot) als auch auf der Ausgabenseite (Einkaufsverbund, Gutscheinsystem, Blockheizkraftwerk, effizientere Datenverwaltung etc.) seien die richtigen Stellschrauben gedreht worden, um ein Defizit zu vermeiden. Es gelte, das positive Ergebnis weiterhin zu halten, um die Stiftung "auf einen zukunftsfähigen Weg" zu führen. Im Fokus steht auch der Erhalt des Grundstockvermögens und der planmäßige Schuldenabbau.Für die Pflegeeinrichtung Marienheim sei es entscheidend, die guten Belegungszahlen und den hohen Stand der Versorgungsqualität zu halten. Für eine hohe Akzeptanz des Hauses in der Bevölkerung werde auf das motivierte Personal und das qualitativ hochwertige Dienstleistungsangebot gesetzt. Birner jedenfalls sah das Marienheim für die aktuellen Aufgaben - Einführung elektronische Pflegedokumentation, neue Regelungen laut Pflegestärkungsgesetz II, neue bauliche Mindestanforderungen - bestens gerüstet.Wie Marianne Deml (CSU), städtische Beauftragte für die Spitalstiftung erinnerte, sei noch im Jahr 2011 ein Fehlbetrag von knapp 200 000 Euro verbucht worden. Die verschiedenen Optimierungsschritte hätten sich ausgezahlt - "jetzt schreiben wir wieder positive Zahlen." Das Heim sei aktuell voll belegt, und auch auf der Personalseite sei die Einrichtung gut aufgestellt: "Die Fachkraftquote liegt bei 50 Prozent" Dies sei die Voraussetzung dafür, um weitere Bewohner aufnehmen zu können. Die neue Heimleiterin Anette Schwägele agierte engagiert und kompetent und zeichne sich durch eine "behutsame Personalführung" aus. Mit 83 Bewohnern gab Heimleiterin Schwägele in der Sitzung die aktuelle Belegung an. Die große Herausforderung sei die Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes, aktuell finde die Überarbeitung und Anpassung der Pflegegrade statt. "Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch lange nicht am Ziel", fasste Schwägele zusammen.Ähnlich stufte Stadtrat Martin Scharf (Freie Wähler) die Situation ein. Mit den Zahlen sei es permanent aufwärts gegangen - "und eine Belegung von knapp 100 Prozent sagt eigentlich alles über das Marienheim aus". Margot Weber (SPD) sah es als erfreulich an, dass das Pflegepersonal eine tarifgerechte Zahlung erhält. Ohne Gegenstimme wurde das Zahlenwerk schließlich verabschiedet.Um auf Kurs zu bleiben, hat die Spitalstiftung zum 1. August erneut die Heimentgelte erhöht - um durchschnittlich 1,41 Prozent. Die Stadträte nahmen das zwischen Stiftung, Bezirk Oberpfalz und Pflegekassen ausgehandelte Ergebnis zur Kenntnis. Als Gründe angegeben wurde die Erhöhung der Tarifgehälter für das Personal um 2,35 Prozent sowie eine Aufwertung des Stellenschlüssels, um die geforderte Fachkräftequote erfüllen zu können.Auf die Notwendigkeit einer jährlichen Entgelte-Anpassung war die Spitalstiftung bereits durch den Kommunalen Prüfungsverband aufmerksam gemacht worden. Zuletzt waren die Entgelte bereits 2016 (4,94 Prozent), 2015 (2,95 Prozent) und 2014 (1,77 Prozent) erhöht worden.