Da wechselt der Vorhaben- und Erschließungsträger für eine Wohnanlage - und damit ist dann auch ein Kompromiss mit Nachbarn vom Tisch gefegt. Das bedauerten nicht wenige Stadträte bei der jüngsten Sitzung. Denn nun sind statt 19 insgesamt 25 Wohneinheiten in der Neukirchner Straße vorgesehen.

Neunburg vom Wald. Für die Wohnanlage in der Neukirchner Straße hatte die Stadt im September 2015 einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der MM-Projektbau GmbH abgeschlossen. Zwischenzeitlich hat sich der Vorhabenträger aber entschlossen, die betreffenden Grundstücke zu verkaufen, der neue Eigentümer sollte dessen Verpflichtungen übernehmen. Aus Sicht der Verwaltung eine rein formale Angelegenheit, auf die auch Rechtsanspruch besteht."Sehr seltsam" fand Stadträtin Margot Weber dabei aber die Tatsache, dass keine Wohneinheitsgrößen Inhalt des Vertrags waren. Dabei habe man doch dem Vorhaben zugestimmt, nachdem die Zahl der Wohneinheiten auf 19 reduziert worden war. "Der Bebauungsplan gibt das aber her", klärte Verwaltungsleiter Peter Hartl auf und verwies auf die Baukörper, die dabei unverändert bleiben. Der neue Vorhabenträger habe nun sogar freiwillig acht Stellplätze mehr als ursprünglich vorgesehen eingeplant. CSU-Stadtrat Richard Wagner befürchtet bei dieser Dichte, dass die Neukirchner Straße zum Nadelöhr werden könnte und wollte wissen, wie es um den Immissionsschutz steht. Doch auch hier sah Hartl keine Hindernisse: Zu den Nachbarn hin seien nun statt eines Carports sogar Garagen geplant, und auf der Neukirchner Straße gebe es "im schlimmsten Fall ein einseitiges Parkverbot"."Eine verfahrene Situation", kommentierte CSU-Stadtrat Klaus Zeiser die aktuelle Wendung. "Ich ärgere mich auch, dass wir die Anzahl der Wohnungen nicht schriftlich fixiert haben", merkte er an und verwies auf sein eigenes Engagement bei dem ursprünglich erzielten Kompromiss mit 19 Wohneinheiten. Jetzt würden da sechs Wohneinheiten mehr "hineingepresst". Mit 19:2 Stimmen gaben die Stadträte schließlich ihr Einverständnis zum Wechsel des Vorhaben- und Erschließungsträgers.