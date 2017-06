Wie eine grüne Insel, fast vergessen und doch zentrumsnah, döst das Areal der früheren Gärtnerei Roßkopf in der leichten Kurve der Neukirchner Straße vor sich hin. Jetzt soll es aus dem Dornröschenschlaf aufgerüttelt werden, wachgeküsst als neues "Sondergebiet".

Signal vom Eigentümer

Zu Fuß erreichbar

Eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die Aktualisierung des Einzelhandels-Entwicklungskonzepts standen zur Debatte, als es im Stadtrat um das anvisierte "Sondergebiet" auf dem Roßkopf-Gelände ging.Zum Hintergrund: Beim Standortkonzept waren der Stadt bereits vor einiger Zeit Anpassungen hinsichtlich der Abgrenzung der Innenstadt empfohlen worden. Gleichzeitig sah das städtebauliche Entwicklungskonzept vor, keine Erweiterungen von Discountern in den Gewerbegebieten zuzulassen und keine Neuansiedlungen mit zentrumsrelevantem Sortiment dort zu genehmigen. Den Discountern wurde aber signalisiert, dass die Stadt sie gerne weiterhin in Neunburg hätte - und willig ist, alternative, städtebaulich integrierte Standort anzubieten.Ein solcher Standort ist nun das Roßkopf-Areal. Der Eigentümer habe bereits signalisiert, dass er eine entsprechende Einzelhandelsnutzung eventuell in darüberliegenden Geschossen kombiniert mit einer Wohnnutzung realisieren möchte, wenn die Stadt dafür die bau- und städtebaulichen Rahmenbedingungen schafft: Fortschreibung und Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts, Änderung des Flächennutzungsplans, Aufstellung eines Bebauungsplans und Abschluss eines entsprechenden Vertrags mit Eigentümer oder Projektentwickler.Aus Sicht der Verwaltung können damit mehrere Probleme gelöst werden. Discountern kann die Stadt Erweiterungsmöglichkeiten bieten, die zentrale Lage mache Neunburg für weitere Ansiedlungen attraktiv, und in Hinblick auf das Pfalzgrafencenter sei ein Einzelhandelsstandort an dieser Stelle "topographisch sinnvoll".Mittelfristig werde eine Verbindung zum Torweiherareal hergestellt, von der Frequenz profitiere dann auch der Edeka-Markt, und nicht zuletzt sei das Areal für Kunden schnell und bequem zu erreichen und über eine ÖPNV-Haltestelle gut angebunden. "Was sich da bei der schnelllebigen Einzelhandels-Entwicklung tut, überrollt eine Stadt wie Neunburg", stellte CSU-Stadtrat Klaus Zeiser fest und forderte, dass die Stadt auch in diesem Fall ihre Planungshoheit wahrnimmt. "Wir dürfen nicht zulassen, dass wir da einem Investor ausgeliefert sind", schränkte er ein, es sei aber gut, die Entwicklung an mehreren Stellen voranzutreiben."Ich hoffe, das Vorhaben wird bald umgesetzt", meinte SPD-Stadträtin Margot Weber, und auch Martin Scharf (Freie Wähler) bekundete seine Zustimmung. So habe man die Möglichkeit, dass ein Discounter wieder zurück in die Stadt kommt, das stärke die Altstadt. Interessant sei aber auch die Kombination von Markt und Wohnen.Auch CSU-Stadtrat Richard Wagner begrüßte das Vorhaben. Insbesondere sei es "positiv für die Bürger, die fußläufig das neue Zentrum an der Amberger Straße nicht erreichen können". CSU-Stadtrat Christoph von Wenz monierte allerdings, das bei den aktuellen Plänen ein weiteres vielversprechendes Areal rund um das Pilspub "Monaco" nicht einbezogen wurde. Auch dieses werde aber weiterverfolgt, versprach Verwaltungsleiter Peter Hartl.Einstimmig billigte der Stadtrat die Rahmenbedingungen für den neuen Einzelhandelsstandort samt Wohnnutzung und signalisierte die Bereitschaft zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Die Verwaltung soll nun die Pläne mit dem Grundstückseigentümer weiter konkretisieren.