Die Großbaustelle "Pfalzgrafencenter" tangiert auch den Verkehr. Der Stadtrat hat jetzt aufgerüstet. Für die Amberger Straße gibt es bald eine Linksabbiegespur. Von weiteren Verbesserungen sollen sogar Fußgänger mit Sehbehinderung profitieren.

Hilfreiche Noppen

Im November fertig

Die "Aufweitung" der Amberger Straße war am Donnerstag Thema im Stadtrat. Sie soll im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet großflächiger Einzelhandel Pfalzgrafencenter" erfolgen. Eine verkehrsplanerische Überprüfung der Erschließung hatte ergeben, dass für die beiden Zufahrten jeweils Linksabbiegespuren notwendig sind. Außerdem sind nun im Bereich der Berufsschule zwei Bushaltestellen geplant, die letztlich auch im vereinfachten Raumordnungsverfahren zur ÖPNV-Anbindung gefordert wurden. Damit Fußgänger sicher über die Straße kommen, soll es außerdem eine Verkehrsinsel geben. Sowohl Bushaltestelle, als auch die Verkehrsinsel werden dabei barrierefrei und behindertengerecht gestaltet. Über bautechnische Details berichtete Stefan Brandl vom zuständigen Ingenieurbüro Brandl und Preischl in Cham bei der Stadtratssitzung.Von dem Umbau tangiert sind etwa 220 Meter der Amberger Straße. Auf brutto 663 200 Euro bezifferte Brandl die Kosten für die Maßnahme, die auch Stützmauern im Bereich des nördlichen Gehwegs beinhaltet. Der Vorhaben- und Erschließungsträger des Pfalzgrafencenters beteiligt sich an den Gesamtkosten mit einem Pauschalbetrag von 30 000 Euro. 1,25 bis 2 Meter breit sollen die Gehwege in dem Bereich sein, für die Straße sind 7 bis 10 Meter Breite eingeplant.Die Stadträte konnten sich bei der Sitzung auch schon ein Bild davon machen, wie das geplante Blindenleitsystem in diesem Bereich aussehen soll. "Über geriffelte Platten in der Mitte des Gehwegs können sich die Menschen orientieren", informierte Diplom-Ingenieur Brandl. Vor der Querung gebe es außerdem Orientierungsfelder mit Noppen. Wie Brandl berichtete, wird der Straßenumbau in vier Abschnitten erfolgen, um eine halbseitige Befahrbarkeit zu gewährleisten. Nach Möglichkeit soll auch die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken gewährleistet sein. Außerdem werden die Bauarbeiten genutzt, um Glasfaser und Kabel der Stadtwerke zu verlegen sowie eine neue Straßenbeleuchtung zu installieren.SPD-Stadträtin Margot Weber hätte allerdings die Querungshilfe gern weiter unten an der Straße und somit näher am Einkaufsmarkt gesehen. Die könne man aber nur um wenige Meter verrutschen, bedauerte Verwaltungsleiter Peter Hartl und verwies auf eine Kollision entsprechender Pläne mit den Linksabbiegespuren. "Dieses Fass nicht noch einmal aufmachen", wollte CSU-Stadtrat Klaus Zeiser. "Da mache eine zweite Querungshilfe mehr Sinn", meinte er angesichts der bevorstehenden Ausschreibung.Möglicherweise könne man eine weitere Querungshilfe einplanen, wenn der Knotenpunkt Herbststraße verändert wird, merkte Hartl an. Bereits Ende Juli könnte dann mit dem Umbau begonnen werden, Anfang November soll die Straße fertig sein. Der Stadtrat billigte die Pläne mit einer Mehrheit von 16:5 Stimmen. Damit wurde auch die Verwaltung ermächtigt, nach der Ausschreibung die Bauanträge an die wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.