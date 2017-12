Für das alte Löschgruppenfahrzeug der Neunburger Feuerwehr ist verlässlicher Ersatz in Sicht. Auch die Wasserwacht will auf Nummer sicher gehen, wenn sie ihr Motorrettungsboot am Eixendorfer Stausee zu Wasser lässt. Eine Unterstellmöglichkeit und ein neues Einsatzfahrzeug sollen die Retter im Notfall deutlich schneller machen.

Im Konzept enthalten

Zeitlich im Vorteil

Über den Ankauf eines Löschgruppenfahrzeugs für die Neunburger Feuerwehr hatte der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung ebenso zu entscheiden wie über das Anliegen der Wasserwacht. Trotz guter Wartung und Pflege sei das Löschgruppenfahrzeug der Wehr mit Baujahr 1994 in absehbarer Zeit reparaturbedürftig und ohnehin an der Grenze der Gewichtsbelastbarkeit. Nun soll als Ersatz für das LF 16/12 ein LF 20 gekauft werden. Dieses Fahrzeug verfügt über eine Mindest-Löschwassermenge von 2000 Liter (bisher 1600 Liter) und kann die Beladung des Vorgängers übernehmen.Die Kosten für das neue Löschgruppenfahrzeug werden auf rund 360 000 Euro geschätzt - bei einer staatlichen Förderung von 115 000 Euro, falls es beim Ankauf zu einer interkommunalen Kooperation kommt. Dazu hat die Stadt den Markt Neukirchen-Balbini im Visier, Vorgespräche wurden bereits geführt. Der Landkreis würde sich mit 30 000 Euro Zuschuss an dem Kauf beteiligen."Das Fahrzeug ist in dem vom Stadtrat bereits genehmigten Konzept für die Feuerwehren mit drin", ergänzte Zweite Bürgermeister Margit Reichl. Sie rechtfertigte auch die Festlegung auf Abgasnorm Euro V statt Euro VI. Letztere mache nämlich auf Kurzstrecken Probleme, und "das können wir in unserem Bereich nicht brauchen".Einstimmig billigte der Stadtrat daraufhin die Beschaffung. Dabei soll nun auch geprüft werden, ob die vorhandene Beladung hinsichtlich Alter und Zustand in Ordnung ist. Sollte eine Erneuerung wirtschaftlicher sein, so ist auch hier ein Ankauf vorgesehen. Nach Abklärung der Kooperation mit der Nachbarkommune soll ein europaweites Vergabeverfahren eingeleitet werden, ab 2018 will die Stadt dafür Haushaltmittel einstellen.Grundsätzlich keine Einwände gab es auch gegen die Pläne der Wasserwacht, die ein Einsatzfahrzeug anschaffen möchte und für das Motorrettungsboot am Eixendorfer Stausee eine Unterstellmöglichkeit angepeilt hat. Rund 35 000 Euro kalkuliert die Neunburger Ortsgruppe für das neue Fahrzeug ein, das geländegängig sein soll und einen Anhänger mit Boot schleppen muss. Bislang habe man die beiden Motorboote der Wasserwacht nie zeitgleich zum Einsatz bringen können, auch für die erforderliche Sollstärke beim erhöhten Personalbedarf in der Wasserrettung sei das Fahrzeug erforderlich, so die Argumente der Wasserwacht.Sinnvoll ist laut Wasserwacht außerdem ein Unterstand im Bereich der erst kürzlich vom Wasserwirtschaftsamt geschaffenen Zufahrt, beispielsweise unterhalb der Eixendorfer Talbrücke. Damit sei der Bootseinsatz innerhalb weniger Minuten oder gar Sekunden möglich."Hier geht es nicht um reinen Selbstzweck, sondern darum, zeitgerecht und schnell Hilfe zu leisten", zeigte Stadtrat Florian Meier (Freie Wähler) Verständnis für das Anliegen der Wasserwacht. Insbesondere im Bereich der Stauseebrücke könne so möglicherweise das ein oder andere Leben gerettet werden. Auf Nachfrage von FW-Stadtrat Martin Scharf bestätigte diesen zeitlichen Vorteil auch der Wasserwacht-Ortsgruppenvorsitzende Stefan Dirnberger. Ratsmitglied Walter Drexler gab aber zu bedenken, dass der anvisierte Unterstand nur über einen steilen Weg zu erreichen ist. Der Standort sei ohnehin noch offen, meinte Bürgermeister Martin Birner. Einstimmig billigte der Stadtrat für das neue Fahrzeug eine Förderung in Höhe von 10 000 Euro, gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt soll eine Unterstellmöglichkeit ausgelotet werden.