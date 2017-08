Der Streit um die Nutzung des Büchlhofs für Hochzeitsfeiern geht in die nächste Runde (wir berichteten). Nachdem der von der Stadt Neunburg verlangte Ausbau der Zufahrt für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge zu schmal geraten sein soll, hat diese ein sofortiges Nutzungsverbot verhängt. Dagegen legte die Betreiberfamilie Eilklage beim Verwaltungsgericht Regensburg ein.

Warten aufs Bauleitverfahren

Inzwischen stellt sich die Situation allerdings schon wieder anders dar: "Die Stadt Neunburg hat das Verbot selbst zurückgezogen", sagt Bettina Biehler, die die Hochzeiten zusammen mit ihren Eltern organisiert. Mutter Christa Lohbauer ergänzt: "Wir hätten am Samstag feiern dürfen, aber nach dem ständigen Hin und Her hat sich die Hochzeitsgesellschaft einen anderen Ort gesucht."Nach Darstellung der Betreiber gilt die vorläufige Duldung erst einmal für zwei Wochen: "Das Verbot ist ausgesetzt, bis alle Unterlagen zusammen sind", erklärt Biehler. Die schriftliche Bestätigung soll am heutigen Freitag eingehen. Von der Gerichtsentscheidung erhofft sich die CSU-Kreisrätin dann auch Klärung in der Sache: "Wir sind der Meinung, dass sich die Behörden besser abstimmen sollten", sagt die 35-Jährige. "Uns hat das zwischenzeitliche Verbot schon kalt erwischt, weil wir in den vergangenen Wochen immer versucht haben, alle Anforderungen sofort zu erfüllen."Daran tun die Unternehmer freilich auch gut, zumal sie die Hochzeitsfeten, die von Frühjahr bis Herbst jedes Wochenende stattfinden, bisher ohne Nutzungsgenehmigung betreiben. Bürgermeister Michael Birner will deshalb soll schnell wie möglich mit einem Bauleitverfahren die rechtliche Klärung des schwebenden Zustandes, von dem sich auch die Nachbarn in dem Landschaftsschutzgebiet massiv gestört fühlen.