Die Firma Seebauer Tiefbau GmbH in Girnitz hat beim Landratsamt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Erweiterung des bestehenden Steinbruchs in Penting beantragt. Für den Abbau sind Sprengungen vorgesehen, außerdem sind mobile Brecheranlagen geplant. Auch der Ausbau eines Teilbereichs der Gemeindeverbindungsstraße wäre in diesen Zusammenhang vorgesehen. Derzeit erstreckt sich die Abbaufläche auf zwei Hektar, durch die Erweiterung würde sie fünf Hektar umfassen. Dazu sollte nun die Stadt Stellung beziehen.Bürgermeister Martin Birner verwies darauf, dass sich die Stadt bereits 2010 mit diesem Antrag befasst - und ihn mangels ausreichender Erschließung abgelehnt hatte. Diese Entscheidung bestätigte dann auch das Regensburger Verwaltungsgericht.Aus Sicht der Verwaltung stünden nun auch dem neuen Antrag mehrere öffentliche Belange entgegen: Im Flächennutzungsplan der Stadt sind keine Areale zum Abbau dargestellt, auch im Regionalplan Oberpfalz-Nord liegt die Fläche außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Gewinnung von Bodenschätzen. Problematisch sehe man das Vorhaben vor allem aus Aspekten des Immissionsschutzes: Die Abbaufläche ist rund 700 Meter von Penting entfernt, 500 Meter sind es vom dortigen Campingplatz aus - und das bei regelmäßigen Sprengungen und dem Betrieb von Brecheranlagen. Dazu kämen täglich bis zu 100 Lkw-Fahrten, da sei ein Verlust an touristischer Attraktivität zu befürchten. Zwar sei bei der Erschließung der Ausbau eines Teilstücks vorgeschlagen, fraglich sei es aber, ob anschließend die fünf Meter breite Kreisstraße ausreiche. Das Fazit: Die Verwaltung sieht erhebliche Bedenken, verkennt dabei aber nicht die objektive Notwendigkeit zur Granitgewinnung in der Region und will deshalb alternative Abbaumöglichkeiten untersuchen. Der Vorschlag: eine "Konzentrationsflächenplanung" durch ein Planungsbüro und Zurückstellung des "Baugesuches".Bevor darüber abgestimmt wurde, beleuchtete Stadtrat Florian Meier (Freie Wähler) ausführlich, wie die Steinbruch-Erweiterung Penting beeinträchtigen würde. Er erinnerte an die Erfolge des Orts bei Dorfwettbewerben und prophezeite: "Ein schöneres Dorf können wir mit einem Steinbruchbetrieb vor der Haustüre vergessen." Angesichts von Betriebszeiten Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr sei das für die Menschen dort "das Ende ihrer Lebensqualität".Der Erholungsfaktor des Campingplatzes sei dahin, der Wert der Eigenheime werde sinken. "100 Fahrten am Tag bedeuten alle 7 Minuten ein Lkw", rechnete er vor und sah schwarz für neue Häuslebauer in der Umgebung. Nicht zuletzt brachte er auch die Feinstaub-Problematik auf den Tisch. "Überall in der Republik wird gegen Feinstaub gekämpft", klagte Meier. "Wir sollen eine Quelle unmittelbar vor dem Dorf bekommen." Die Freien Wähler würden deshalb mehrheitlich für den Vorschlag der Verwaltung stimmen."Dieses Thema hat wortwörtlich Sprengkraft", resümierte SPD-Fraktionssprecherin Margot Weber und zeigte Verständnis dafür, dass man ein Dorf nicht so in Mitleidenschaft ziehen kann. Sie sprach sich für die Suche nach neuen Flächen aus.Auch für die CSU signalisierte Klaus Zeiser die mehrheitliche Zustimmung zur Suche nach einer alternativen Abbaufläche. Gleichzeitig warnte er: "Wir verschieben das Problem zeitlich und örtlich. Wenn Gutachten vorliegen, werden wir Farbe bekennen müssen." Mit der Ablehnung der Steinbruch-Erweiterung sei die Stadt nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, gab er zu bedenken. "Das letzte Wort werden die Gerichte haben." Mit der Mehrheit von 18:2 Stimmen versagte das Gremium schließlich den Seebauer-Plänen das gemeindliche Einvernehmen.