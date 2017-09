Nächstes Jahr werden Baumaschinen den Plattenberg hinauf rollen: Einstimmig hat der Stadtrat den Ausbau der Gemeindestraße vom Ortsteil Wilbersdorf bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2151 gebilligt. Und der Burghof soll zum Kinosaal werden.

Die Planung für den Straßenausbau erläuterte Winfried Legl (Ingenieurbüro Weiß). Auf dem Innerortsabschnitt ist auf einer Länge von 170 Metern ein Vollausbau geplant, im weiteren Verlauf ist eine Oberbauverstärkung vorgesehen und im letzten Teilabschnitt (etwa 70 Meter) wieder ein Vollausbau. Es bleibe bei einer Straßenbreite von sechs Metern, in Kurven bis zu sieben Metern. Die vorgesehene Bauzeit für das knapp einen Kilometer lange Straßenstück (993 Meter) bezifferte der Planer auf rund zwei Monate.Für das Projekt wird mit Gesamtkosten von 690 000 Euro kalkuliert. Im Vorfeld der Sitzung hatte die Stadtverwaltung einen Zuwendungsantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Aus dem Mittel-Topf des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes wird nun mit einer Förderung von etwa 58 Prozent (363 000 Euro) gerechnet. Der Stadt verbleibe damit ein Kostenanteil von 327 000 Euro. Ohne Gegenstimme wurde der Bauentwurf gebilligt.Einer Mehrheit des Stadtrats war es wichtig, dass das jetzige Ausbauprojekt der eventuellen späteren Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Plattenberg nicht im Wege steht. Mit 11:8 Stimmen wurde ein Antrag von Klaus Zeiser, Sprecher der CSU-Fraktion, angenommen, wonach sich Bürgermeister und Verwaltung beim Staatlichen Bauamt für einen Kreisverkehr stark machen sollen. Planung und Ausführung des jetzigen Straßenbaus dürften dem nicht im Wege stehen. Dagegen sprach sich Florian Meier (Freie Wähler) aus, der einen Kreisverkehr als "nicht sinnvoll" erachtete, schließlich sei die Kreuzung kein Unfallschwerpunkt.Ein weiterer CSU-Antrag wurde dagegen von allen Fraktionen mitgetragen. Dabei ging es um weitere Nutzungsmöglichkeiten für den Burghof, insbesondere als Freiluftkino. Wie Alexander Trinkmann ausführte, ermögliche das Ambiente mit dem neuen Tribünendach eine Vielzahl an Möglichkeiten. Für ein Open-Air-Kino dürften der Stadt wenig bis keine Kosten entstehen und touristisch wäre es ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Als Veranstalter sollten Vereine mit ins Boot geholt werden, beispielsweise in Zusammenarbeit mit der ArGe Jugend.