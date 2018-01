Die angekündigte Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wirkte am Donnerstag in den Stadtrat hinein. Basierend auf einem Antrag der CSU-Fraktion sprach sich das Gremium dafür aus, diese beim Bürger ungeliebte Abgabe vorerst nicht mehr zu verlangen.

Die CSU hatte eigentlich auf die Rückzahlung bereits geleisteter Straßenausbaubeiträge abgezielt. Diese werden in Neunburg erst seit 1. Januar 2012 verlangt, vorausgegangen war eine jahrelange Auseinandersetzung mit dem Landratsamt. Laut Aufstellung der Verwaltung gab es seither sieben abgabepflichtige Straßenbauprojekte (Diendorfer Straße, Im Berg, Kemnath bei Fuhrn, Baumhof, Lengfeld, Ebersdorf, Stetten, Meißenberg) mit einem Gesamtausbaubeitrag von rund 887 000 Euro. Die Beitragspflicht für sämtliche Vorhaben sei bereits entstanden. Auf alle Maßnahmen seien auch Vorausleistungen erhoben worden, endgültig abgerechnet sei aber noch kein Vorhaben. Dies müsse aber heuer erfolgen, wenn die Stadt keine Verjährung in Kauf nehmen möchte. Nach der aktuell gültigen Rechtslage sei eine Rückerstattung der Vorauszahlung und ein Verzicht auf die Beitragserhebung rechtswidrig, teilte die Verwaltung weiter mit.Das Gremium war schließlich geschlossen dafür, den CSU-Antrag solange zurückzustellen, bis rechtlich genau festgezurrt ist, wie die Erhebungspflicht für Ausbaubeiträge geregelt werden soll. Dies aber längstens bis 30. September, um keine Verjährung der Beitragsforderung in Kauf nehmen zu müssen. Bis dahin wurde die Stadtverwaltung angewiesen, bei kommenden Straßenbauprojekten keine Beiträge - weder endgültige Abgaben noch Vorauszahlungen - festzusetzen.In diesem Beschluss sah Klaus Zeiser "ein deutliches Signal für die Neunburger", während für Martin Scharf (Freie Wähler) die Behandlung des Antrags "in nichtöffentlicher Sitzung hätte bleiben sollen". Mit Blick auf eine mögliche künftige Finanzierung von Straßenbauprojekten erachtete Bürgermeister Martin Birner eine Übergangsregelung für notwendig. Es dürften nicht jene Bürger Pech haben, von denen seit 2012 Beiträge erhoben werden mussten.Ursprünglich hätte der Antrag der CSU - laut den Sitzungunterlagen am 2. Januar verfasst - auf der nichtöffentlichen Tagesordnung behandelt werden sollen. Einige Tage später - am 11. Januar - hatte auch die SPD ein Gesuch eingereicht, das auf die sofortige Aussetzung der Straßenausbaubeitragssatzung gezielt hatte. Laut Darstellung von Bürgermeister Martin Birner auf Nachfrage von Oberpfalz-Medien seien die Unterlagen für die aktuelle Sitzung zu diesem Zeitpunkt bereits versandt gewesen.Als nun SPD-Sprecherin Margot Weber am Donnerstag zum Ende der öffentlichen Beratung auf den Antrag ihrer Fraktion zu sprechen kam, reagierte CSU-Sprecher Klaus Zeiser mit Verärgerung. Er sah darin "rechtswidriges Verhalten" und geißelte diese Taktik als "Schauveranstaltung". Auf seinen Antrag zur Geschäftordnung wurde das Ansinnen der CSU schließlich öffentlich behandelt.