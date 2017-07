Beim Thema "Parkplätze" bleibt der Stadtrat auf Kurs: Das Angebot an Kfz-Stellplätzen in der Innenstadt wird in naher Zukunft erweitert. Neu im Gespräch ist der Bau einer Parkgarage in der Ledererstraße. Dafür liegt ein weiteres Park-Projekt vorerst auf Eis.

Wie Bürgermeister Martin Birner in der Sitzung erinnerte, sei aus dem beschlossenen Parkraumkonzept zuletzt der neue Parkplatz bei der Linden-Apotheke umgesetzt worden. In öffentlich-privater Kooperation entstanden hier in der Vorstadt 19 Stellflächen. Weiterer Parkraum werde beim Neubau der Raiffeisenbank in der Hauptstraße geschaffen. Ebenso zeichne sich ab, dass die auf Privatgrund liegenden Stellflächen am Vorstadtzentrum künftig durch die Öffentlichkeit genutzt werden können.Reif zur Umsetzung ist die Errichtung von zunächst 15, später noch erweiterbaren Parkplätzen in der Wassergasse, im Bereich des Petermann-Anwesens. Laut Birner hat die Bezirksregierung grundsätzlich grünes Licht gegeben. Nachdem es für das Vorhaben auch Städtebaufördermittel gibt, soll die Maßnahme für 2018 eingeplant werden.Zusätzliche Pkw-Stellflächen sind auch in der Ledererstraße in Reichweite. Dort ist durch den Erwerb des Beier-Anwesens durch die Stadt der Weg frei, um eine durch den Abbruch eines Gebäudes entstandene Baulücke zu füllen. Im Gremium kristallisierte sich die Errichtung einer eingeschossigen Parkgarage entlang der Ledererstraße als bevorzugte Option heraus, laut den Sitzungsunterlagen ist dort Platz für bis zu 28 Parkplätze. Die Stadträte beauftragten die Verwaltung, die Pläne soweit zu konkretisieren, damit das Projekt ebenfalls nächstes Jahr ausgeführt werden kann. Mit angrenzenden Grundstückseigentümern sowie der Bezirksregierung sollen Abstimmungsgespräche in die Wege geleitet werden.Ein weiteres Vorhaben zum Bau von Parkplätzen ist dafür - ebenfalls einstimmig - ausgesetzt worden. Wegen der aktuellen Planungen für ein Sondergebiet auf dem nahe gelegenen Roßkopf-Areal wird der im Oktober 2015 beschlossene Bau von Parkplätzen beim Forstamt verschoben. "Spätestens zur Haushaltsberatung 2018" - so die Beschlussvorlage - soll das Thema zur endgültigen Entscheidung wieder auf die Tagesordnung kommen.Zusätzlich wies Bürgermeister Martin Birner auf die - vorerst provisorischen - Stellplätze auf einem Teilbereich der früheren Hösl-Säge hin. Deren endgültige Gestaltung soll im Zuge der Neuordnung des dortigen Bereichs erfolgen, die sich derzeit in der Planungsphase befindet.