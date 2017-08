Der Verwaltungsrat hat gesprochen: Die Sparkasse setzt auch in Zukunft auf ihren Standort am Schrannenplatz. Der Stadtrat ist froh über diese Entscheidung - sie bedeutet, dass für die Belebung der Altstadt ein starker Partner zur Seite steht.

Forderungen

Mit Städtebaumitteln

Bürgermeister Martin Birner erinnerte daran, dass die Neugestaltung und Aufwertung des Schrannenplatzes zu einem der wichtigsten Ziele der Altstadtbelebung zählt. Im städtebaulichen Entwicklungskonzept ISEK 2015+ ist es als eines der wichtigsten Schlüsselprojekte für eine positive Entwicklung festgeschrieben. Dreh- und Angelpunkt dafür sei der Erhalt der Sparkassen-Geschäftsstelle an diesem Standort. Wie der Bürgermeister im Stadtrat bekanntgab, habe der Verwaltungsrat der Sparkasse im Landkreis Schwandorf am 13. Juli beschlossen, an der Filiale am Schrannenplatz festhalten zu wollen. Diese Entscheidung ist im Gremium einhellig begrüßt worden.Laut Bürgermeister war die positive Entscheidung mit einigen Voraussetzungen verbunden: deutliche Verbesserung der Parkplatzsituation (8 Kurzzeitparkplätze für Servicekunden, 15 Langzeitparkplätze für Beratungskunden), Verbesserung der Anfahrmöglichkeit, Entschädigung für das zur Disposition stehenden Gebäude der Sparkasse.Birner rief den Räten in Erinnerung, dass der Kauf des Teilgebäudes bereits am 22. Januar 2015 zu von der Sparkasse geforderten Bedingungen beschlossen worden war, um die Weichen für eine Vergrößerung des Platzes zu stellen. Die Bedeutung der Platz-Umgestaltung für Stadtentwicklung und Altstadt-Belebung sieht auch die Regierung der Oberpfalz, von deren Seite bereits eine Förderung des Vorhabens signalisiert wurde. Sie regte außerdem einen Architektenwettbewerb an, um eine "städtebaulich qualifizierte Planung" zu erzielen. Die Stadt rückt deshalb von einer ursprünglich vorgesehenen Mehrfachbeauftragung von bis zu vier Architekten ab, um aus den Wettbewerbsbeiträgen mehr gute Planungsvorschläge zu erhalten. Die Kosten blieben mit rund 110 000 Euro etwa gleich hoch.Der Wettbewerb solle nicht im offenen Verfahren, sondern als "Einladungswettbewerb" abgehalten werden. Dabei könnten sowohl Stadtverwaltung als auch Sparkasse ausgewählte Planer eingeladen. Während aber die Stadt Neunburg als Auslober an die Ergebnisse bzw. den Sieger des Wettbewerbs gebunden ist, könne die Sparkasse - nach Aussage des Bürgermeisters - "nicht hundertprozentig dazu verpflichtet werden".SPD-Stadträtin Margot Weber hätte lieber einen offenen Wettbewerb gesehen - "damit wir auch mal neue Ideen anderer Architekten bekommen". CSU-Fraktionssprecher Klaus Zeiser glaubte dagegen "an eine gute Auswahl, wenn jede Seite 10 bis 15 Architekten einlädt". Er begrüßte jedenfalls, dass mit der Entscheidung der Sparkasse "pro Schrannenplatz" die Planung in Sachen Altstadtentwicklung fortgesetzt werden könne.Das Gremium stimmte einhellig für den Architektenwettbewerb. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Zuwendungsantrag aus Städtebaufördermitteln zu stellen und den Wettbewerb nach Freigabe einzuleiten.