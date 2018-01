57 Mannschaften an vier Tagen

Die Fußballabteilung des 1. FC Neunburg vorm Wald veranstaltet an vier Tagen die bereits vierte Auflage des "Steininger"-Junioren-Hallencups. Insgesamt 57 Mannschaften aus den Landkreisen Schwandorf und Cham werden in der Dreifachturnhalle Neunburg vorm Wald in acht Turnieren um den Sieg kämpfen. Die Schirmherrschaft über die viertägige Turnierserie haben wie schon in den vergangenen drei Jahren die Geschäftsführer des Bauunternehmens, Michaela und Siegfried Dettmann, übernommen.

Den Anfang bildet am Samstag, 27. Januar, um 9.45 Uhr das Turnier der B-Junioren, in dem sieben Mannschaften im Modus "Jeder gegen Jeden" den Turniersieger ermitteln werden. Neben der gastgebenden (SG) TSV Dieterskirchen werden folgende Vereine erwartet: SV Schwarzhofen, JFG Drei Wappen Oberpfalz, (SG) TSV Nittenau, (SG) ASV Burglengenfeld, (SG) Wernberg/ Weihern und JFG Hammersee. Fortgesetzt wird der erste Turniertag mit dem Turnier der F1-Junioren, das ebenfalls mit sieben Mannschaften ausgetragen wird. Der Gastgeber 1. FC Neunburg vorm Wald misst sich in diesem Turnier mit der (SG) SC Altfalter, der (SG) FSV Pösing, der SG Silbersee 08, dem FC OVI-Teunz, der SpVgg Ebermannsdorf und der (SG) DJK Gleiritsch, Turnierbeginn ist um 14 Uhr.Der zweite Tag des ersten Turnierwochenendes gehört den F2-Junioren, die sich aufgrund zahlreicher Anmeldungen in zwei Turnieren mit je sechs Teams messen werden. Hier dürfen sich alle teilnehmenden Mannschaften neben Medaillen, Pokalen und Urkunden bei der Siegerehrung über eine Überraschung freuen. Im ersten Turnier treffen ab 11 Uhr folgende Mannschaften aufeinander: 1. FC Neunburg vorm Wald, SG Silbersee 08, SG Michelsdorf/ Untertraubenbach, (SG) SC Altfalter, SV Leonberg und SC Kreith-Pittersberg. Im Anschluss werden neben der dritten Vertretung des heimischen 1. FC Neunburg vorm Wald folgende Teams um den Turniersieg wetteifern: SpVgg Bruck, TSV 1954 Stulln, (SG) SpVgg Neukirchen-Balbini, (SG) FSV Pösing und SpVgg Pfreimd.Der Junioren-Hallencup wird am 10. und 11. Februar fortgesetzt (Vorbericht folgt). Für Kaffee und Kuchen, kühle Getränke und kleine Snacks ist am Verkaufsstand der Neunburger Fußballer gesorgt. Daneben gibt es an einer Tombola tolle Preise zu gewinnen. Der Eintritt ist an sämtlichen Turniertagen frei