Gute Ergebnisse schoss der Schützennachwuchs von Druidenstein-Schwarzachtal Kröblitz mit dem Luftgewehr. Fünf Mitglieder qualifizierten sich zur Landesmeisterschaft. Dabei sind besonders die Leistungen der Schüler hervorzuheben. Bei der Vereinsmeisterschaft konnte Selina Ellmann 178 Ringe erreichen, bei der Gaumeisterschaft des Schützengaues Neunburg schaffte sie mit 163 Ringen den dritten Rang. In Pfreimd konnte Selina den achten Platz mit 176 Ringen von 31 Starterinnen erreichen. Theresa Stengl qualifizierte sich mit 161 Ringen zur Gaumeisterschaft und konnte dort 168 Ringe schießen. Bei der Bayerischen belegte sie mit 171 Ringen den 13. Platz. Dritte im Team ist Manuela Kick. 151 Ringe schoss sie im Verein und beim Gau wurde sie mit 164 Ringen zweite Siegerin. In Pfreimd konnte sie ebenfalls 171 Ringe erzielen. Als Mannschaft belegte der Kröblitzer Nachwuchs mit 495 Ringen den ersten Platz in der Schülerwertung bei der Gaumeisterschaft und beim OSB reichte es für den vierten Rang, obwohl es eine Steigerung auf 518 Ringe gab. Anja Weinfurtner ging bei den Damen an den Start. Mit 380 Ringen war sie zweite Siegerin bei der Gaumeisterschaft und mit 384 konnte sie bei der Bayerischen den zehnten Platz von 54 Starterinnen erreichen. Der fünfte im Bunde war Heinz Schultes, er konnte beim Gau drei erste Plätze mit dem Luftgewehr erringen. Beim Landesverband wurde er mit 392 Ringen Bayerischer Meister.