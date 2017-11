Neunburg. Eine starke Vorstellung boten die Damen des 1. FC Neunburg vorm Wald am ersten Spieltag der Eisstock-Bundesliga Süd. Im Eisstadion Peiting leisteten sich die Oberpfälzerinnen nur eine Niederlage mit 12:20-Punkten gegen den TSV Kühbach. Die Mädels aus Schwaben lagen bis zum neunten der zehn Durchgänge verlustpunktfrei in Front. Dann strauchelte der deutsche Meister aber in den letzten zwei Spielen gegen den TSV Peiting (6:18) und SV Mehring (8:18) und rutschte noch auf den zweiten Platz ab. Auf den weiteren Qualifikationsrängen zur deutschen Meisterschaft (26. und 27. Januar ebenfalls in Peiting) rangieren vorerst EC Außernzell, TuS Engelsberg und EC Schachten Auerbach. Den Gang in die Zweitklassigkeit müssen fünf Moarschaften in Kauf nehmen. Entschieden werden Meisterschaft sowie Auf- und Abstieg bei der Rückrunde am 6. und 7. Januar in Dorfen.

Bundesliga-Vorrunde1. FC Neunburg vorm Wald 18:2 Punkte; 2. TSV Kühbach 16:4; 3. EC Außernzell 15:5; 4. TuS Engelsberg 14:6; 5. EC Schachten Auerbach 13:5; 6. SV Mehring 12:8; 7. SC Gattering 12:8; 8. FC Untertraubenbach 11:9; 9. VfB Hallbergmoos 11:9; 10. VER Selb 10:8; 11. TSV Hartpenning 10:10; 12. ESV Nürnberg 10:8; 13. TSV Massing 10:10; 14. EC Frauendorf 10:8; 15. ESC Berching 9:9; 16. TSV Peiting 9:11; 17. FC Penzing 8:12; 18. TSV Schondorf II 7:11; 19. WSV Eppenschlag 7:13; 20. TSV Taufkirchen 6:12; 21. TSV Schondorf 6:14; 22. EC Fischbachau 5:15; 23. EKC Rottach-Egern 4:14; 24. ASV Eggstätt 4:14; 25. EC Haslangkreit 3:15.