Bereits zum zehnten Mal fällt am 2. September der Startschuss für den Neunburger Stadtlauf. Vier Strecken haben die Organisatoren heuer ausgewiesen. Nach dem Zieleinlauf ist für Entspannung gesorgt.

Rund um den Stadtlauf Start in der Wassergasse



Für die vier Strecken ist der Start ab 10 Uhr - jeweils um fünf Minuten versetzt - in der Wassergasse: 10 000 Meter (Läufer), 7500 Meter (Nordic-Walker, gilt für Sportabzeichen), 5000 Meter (Läufer), 2000 Meter (Kinder und Jugendliche). Es gibt eine zusätzliche Vereinswertung für die meisten Teilnehmer.



Anmeldung



Voranmeldung bis 1. September, 11 Uhr - online auf der Homepage der Stadt Neuburg vorm Wald unter stadtlauf.neunburgvormwald.de; im Rathaus in der Stadtkasse, In der Tourist-Information am Schrannenplatz sowie unter Telefon 09672/9208-400. Nachmeldungen sind am Lauftag bis 9.30 Uhr möglich.



Startgebühr



5 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Jugendliche.



Infos



Jochen Ullmann, Telefon 09672/3453 oder Franz Seidl, Telefon 09672/924643. (weu)

Die Mitglieder des Neunburger Lauftreffs zeichnen erneut für die Organisation dieser sportlichen Veranstaltung verantwortlich. Der Startschuss für den "Neunburg-Run", der alljährlich bis zu 150 laufbegeisterte Sportler anzieht, fällt am Samstag, 2. September, um 10 Uhr in der Wassergasse unterhalb des Rathauses. Zur Besprechung wichtiger Details trafen sich Organisator Peter Wunder und Jochen Ullmann mit Bürgermeister Martin Birner zum Pressegespräch im Rathaus."Wir wollen möglichst viele zum Laufen bringen", betonte Bürgermeister Birner dabei. Die Ausschilderung der Strecken sowie die notwendigen Absperrungen werden vom Stadtbauhof übernommen, die Auswertung erfolgt in der Verwaltung im Rathaus. Großer Dank galt Peter Wunder und seinem Team für die Organisation des Laufes. Als einer der Motoren des regelmäßigen Lauftreffs und als engagierter Prüfer beim Sportabzeichen, sei Wunder "der richtige Mann" für den Stadtlauf.Peter Wunder stellte zusammen mit Joachim Ullmann die vier Strecken vor, die zum Teil idyllisch durch das ebene, von Bäumen beschattete Murnthal führen. 50 Personen haben sich zur Mithilfe bereit erklärt, sei es als Streckenposten, in der Verpflegungsstation oder als Wasserverteiler. Abordnungen der Feuerwehren sind ebenso im Einsatz wie das Rote Kreuz und der 1. FC Neunburg. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille sowie eine Urkunde, die Klassensieger und Vereinsmeister bekommen einen Pokal. Preise gibt es in flüssiger und fester Nahrungsform. Die Siegerehrung findet um 14.30 Uhr am Kiosk im Stadtpark statt.Nach dem Zieleinlauf wird Katharina Niegel in einer Massagestation für die Entspannung der Läufer-Muskeln sorgen. Für die Teilnehmer besteht die Gelegenheit, bei freiem Eintritt das Erlebnisbad und die Duschen zu nutzen. Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer und schönes Wetter.