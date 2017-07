Pleinting/Vilshofen. Nach einer äußerst hart umkämpften Vorrunde mussten Titelverteidiger SV Mehring und Vize-Meister TSV Kühbach bei der deutschen Meisterschaft der Damen auf Sommerbahnen bereits frühzeitig die Segel streichen. Mehring kassierte in der Wolf-Arena des EC Eintracht Pleinting gleich im Auftaktsspiel eine 9:15-Niederlage gegen den 1. FC Neunburg vorm Wald und im 7. Durchgang musste man dem FC Penzing mit 11:13 kleinbeigeben. Als man dann auch noch mit 10:24 gegen den RSV Büblingshausen und 11:15 gegen den TSV Peiting unterlag war die Titelverteidigung vorzeitig und endgültig geplatzt. Dass sich die Spitzenteams untereinander nichts schenkten, zeigten die beiden Vorjahresfinalisten im letzten Durchgang. Obwohl Mehring das Page-Play-Off-Finale bereits verpasst hatte, gaben sie das Spiel gegen Kühbach nicht her, sondern gewannen es mit 20:14 Punkten. Damit rutschte Kühbach noch aus den Qualifikationsrängen. Die Gunst der Stunde nutzte der Eisstock-Club Außernzell, der mit einem 24:8-Sieg gegen den ESC Langenargen an Kühbach vorbei ins Page-Play-Off-Finale einzog.

Im anschließenden Ausscheidungsspiel spielte Außernzell gegen Penzing groß auf und siegte mit 31:7. Ein 15:15-Unentschieden gegen Peiting reichte Neunburg um als Vorrundensieger ohne Umwege das Finale zu erreichen. Da Peiting das Quali-Spiel 2 mit 16:8 gegen Außernzell gewann, kam es erneut zum Duell Neunburg gegen Peiting. Und wieder behielt Neunburg die Oberhand. Mit dem 16:8-Finalsieg sicherten sich Renate Schwindler, Sandra Schambeck, Bettina Zimmermann und Margit Graf zum zweiten Mal in der Neunburger Vereinsgeschichte den Deutschen Meistertitel auf Sommerbahnen.Stocksport Deutsche Meisterschaft Mannschaftsspiel Damen Vorrunde: 1. FC Neunburg vorm Wald 19:5 Punkte, Stocknote 1,738; 2. TSV Peiting 19:5, 1,372; 3. FC Penzing 18:6, 1,623; 4. EC Außernzell 18:6, 1,424; 5. TSV Kühbach 17:7; 6. SV Mehring 16:8; 7. RSV Büblingshausen 10:14; 8. LEV Baden Württemberg 8:16; 9. SpG EC Krefeld/SR Soest 8:16; 10. SpG Eintracht Frankfurt/SC Elz 8:16; 11. ESC Langenargen 8:16; 12. SpG Ebhausen/Mönchsweiler 4:20; 13. EC Eishoppers Bad Nauheim 3:21.Page-Play-Off-Finale Qualifikation 1: Neunburg - Peiting 15:15. - Ausscheidung: Außernzell - Penzing 31:7. - Qualifikation 2: Neunburg - Außernzell 16:8. - Finale: Neunburg - Peiting 16:8.