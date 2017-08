Der Juli und der August stehen für die Handballer im Zeichen der Vorbereitung. Die Trainer nennen die Quälerei vor der Saison sehr gerne "Grundlagenarbeiten". Die Handballer nennen diese harte Vorbereitungszeit "den besten Grund, den ganzen Kram hinzuschmeißen".

Mit Jugendspielerinnen

Noch keine 100 Prozent

Da werden sich die Mädels noch etwas quälen müssen. FC-Trainer Georg Wittmann zur restlichen Saisonvorbereitung

(fcn) Bei den Neunburger Handballmädels ist in diesem Jahr etwas anders. Nach dem Aufstieg in die Bezirksoberliga, hat Trainer Georg Wittmann die Vorbereitung etwas umgekrempelt. Da die Saison bereits am 16. September mit dem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger Mintraching II startet, liegt der Fokus dieses Jahr auf anderen Themen und die Athletikanteile wurden häufiger in die regulären Trainingsinhalte integriert.Zahlreiche Vorbereitungsspiele sollen den Mädels schon mal einen Vorgeschmack auf die neue Saison geben. Dabei kann Trainer Wittmann zum Großteil auf den Kader der Vorsaison zurückgreifen und zudem auch einige Spielerinnen aus der A-Jugend willkommen heißen. Aktuell laborieren zwar noch mehrere Akteure an Verletzungen, aber bis zum Saisonstart sollten die meisten wieder fit sein. Schon klar ist aber, dass an einen Einsatz von Christina Schießl in der Hinrunde nicht zu denken ist. Die Neunburger Mittelfrau laboriert an einer hartnäckigen Schulterverletzung und wir wohl erst im nächsten Jahr wieder einsetzbar sein. Zudem ist noch nicht klar, wie berufs- oder studienbedingt die eine oder andere Spielerin in dieser Saison zur Verfügung steht.In einem Trainingslager vor Wochenfrist versuchten die Neunburger Mädels an den Grundlagen für diese Saison weiter zuarbeiten. In mehreren Einheiten und zwei Testspielen gegen den HV Oberviechtach und den ASV Cham trainierten die Mädels von Freitag bis Sonntag in Neunburg und Waldmünchen. Wie im Vorjahr waren hier auch schon einige Jugendspieler mit dabei. Trainer Wittmann will auch dieses Jahr die weibliche Jugend weiter integrieren, um so eine breitere Spielerbasis zu haben und auch die jungen Spielerinnen früh heranzuführen. "Die Jugendlichen haben sich bereits letztes Jahr gut integriert und ziehen auch in der diesjährigen Vorbereitung sehr gut mit. Auch in den ersten Testspielen haben sie sehr gut mitgespielt", sagt Wittmann.Eine erste Standortbestimmung gibt es am Samstag, 2. September, wenn in der Dreifachturnhalle an der Katzdorferstraße ab 10.30 Uhr ein Vorbereitungsturnier mit sechs Teams stattfindet. Im Modus jeder gegen jeden spielen dabei der TV Altdorf, der HV Oberviechtach, der ASV Cham, die SSG Metten, der TSV Schnelldorf und der gastgebende FC um den Sieg. Der FC bestreitet um 11 Uhr gegen Metten sein erstes Spiel.Trainer Wittmann weiß, dass er zu diesem Zeitpunkt noch keine 100 Prozent Leistungsvermögen fordern kann. "Trotzdem sind Spiele gerade auch in dieser Phase der Vorbereitung sehr wichtig, um nicht im Trainingsalltag zu versinken", sagt er. "Mir ist es ein großes Anliegen, die Spieler individuell besser zu machen und die Entwicklung kann man am besten in den Spielen sehen." Und bis zum Saisonstart lässt Wittmann dann nicht locker: "Da werden sich die Mädels noch etwas quälen müssen", sagt er schmunzelnd.