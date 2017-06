Neunburg vorm Wald/Ödengrub. Die außergewöhnliche Kooperation eines Golflehrers mit einer Physiotherapeutin und einem Facharzt für Orthopädie machen das Golfspielen im Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald zu einem gesunden Sport.

Wenn Beschwerden am Bewegungsapparat auftreten schaffen Florian Bänsch, Pia Schwandner und Dr. Matthias Hofmann schnell Abhilfe. So gewinnen Golfer aller Altersgruppen wieder Spaß am Sport mit dem kleinen weißen Ball. Die drei Partner sponserten am Samstag das Promed-Golf-Turnier.Daran nahmen 79 Golfer teil. Dabei gewann Hanna Hatosch das Brutto der Damen (29 Brutto/36 Netto) und das Brutto der Herren Matthias Melchner (34 Brutto/37 Netto). Die Netto Preise gingen an Jürgen Hildebrand, Matthias Kerscher, Johann Lehrnbecher, Dietmar Glamsch, Irene Maria Sturm, Brigitte Johannes, Christian Wilhelm, Christine Gollwitzer und Elke Schneeberger. Das promedGolf Turnier endete mit einem Grillbuffet am Abend und südamerikanischen Klängen.