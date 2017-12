Höhepunkt des Nikolausturniers des Schwarzachtaler Reit- und Fahrvereines ist, dass für die Bereiche Springen und Dressur unter den Erwachsenen und jugendlichen Reitern die Vereinsmeister neu gekürt werden.

Das traditionelle Nikolausturnier des Schwarzachtaler Reit- und Fahrvereines fand auf der Reitanlage Kollerhof in Poggersdorf, Gemeinde Neunburg, statt. Jedes Jahr ist diese Veranstaltung am Wochenende nach Nikolaus. Bei Vereinsturnieren können alle Reiter Wettbewerbsluft schnuppern, auch solche, die noch nicht bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) offiziell als Turnierreiter registriert sind. Und auch die startenden Pferde müssen nicht als Turnierpferd in dem entsprechenden Melderegister eingetragen sein. So können bei dieser Gelegenheit Reiter ohne eigenes Pferd auch mal mit einem Schulpferd an einem Wettbewerb teilnehmen. Eingeladen waren auch dieses Jahr wieder alle Reiter aus den Nachbarvereinen.Höhepunkt des Vereinsturniers ist, dass dabei für die Bereiche Springen und Dressur alljährlich unter den Erwachsenen und jugendlichen Reitern die Vereinsmeister neu gekürt werden. Bei weihnachtlicher Musik in der geschmückten Reithalle war es auch dieses Jahr wieder eine sehr entspannte Veranstaltung. Die ruhige und ausgeglichene Art von Richterin Gerda Schulz hat dazu wesentlich beigetragen.Am Sonntagvormittag startete der Turniertag mit dem einfachen Reiterwettbewerb mit Galopp. Der Reiterwettbewerb ist die erste Wettkampfstufe für Nachwuchsreiter nach der Führzügelklasse. Es darf mit Hilfszügel geritten werden und es kommt darauf an, sein Pferd selbstständig in der verlangten Gangart zu beherrschen. Dabei wird bereits Sitz und Einwirkung der jungen Reiter bewertet.Es folgte eine E-Dressur, bei dieser wird in der Abteilung (also zu mehreren) eine Aufgabe aus dem offiziellen Aufgabenheft und ohne Hilfszügel geritten. In der A-Dressur schließlich konnten die fortgeschrittenen Reiter ihr Können beweisen. Zum Abschluss des Dressurteils fand noch ein Führzügelwettbewerb statt, bei dem die kleinsten Nachwuchsreiter auf den Ponys geführt werden und in Schritt und Trab hauptsächlich der Sitz beurteilt wird.Nach einer Mittagspause zur Stärkung folgten am Nachmittag noch ein Einfacher Springreiterwettbewerb, ein E-Stilspringen und eine A-Springprüfung. Als Parcoursbauer fungierte hier der Vorstand des veranstaltenden Vereines, Günter Koller selbst.In der Erwachsenenklasse hat in der Dressur Rebecca Atzenbeck auf "Ramazotti" und im Springen Nadine Seebauer auf "Sissi" den Vereinsmeistertitel geholt. Bei der Jugend errang in der Dressur Lina Weigl auf "Cinderella" und beim Springen Nina Klein auf "Delano" den Titel.