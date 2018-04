Zum Jubiläum beschenken sich die Bergschützen Kemnath selbst: Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen im Juli bilden die Bühne für die offizielle Gründung einer eigenen Abteilung für Böllerschützen.

Stimmungsmacher

Böller lassen's krachen

Teilnahme bestätigen Der Festausschuss der Bergschützen bittet darum, dass Vereine, die am Festwochenende zum Jubiläum teilnehmen werden und sich bislang noch nicht angemeldet haben, dies baldmöglichst nachzuholen. Die Aufstellungsordnung bei Kirchen- und Festzug richtet sich nach dem Eingang der Anmeldung.

Neunburg-Kemnath. Nahezu abgeschlossen sind die Planungen der Bergschützen Kemnath für ihr 50-jähriges Gründungsfest, das am Samstag und Sonntag, 21./22. Juli, gefeiert wird. Dem Festausschuss unter Vorsitz von Festleiter Manfred Scherl und Schützenmeister Thomas Schießl ist es gelungen, ein ansprechendes Programm anbieten zu können. Der Festplatz selbst wird sich im Dorf in unmittelbarer Nähe des Schützenheimes befinden.An beiden Abenden werden bekannte Stimmungsbands für Unterhaltung sorgen. Am Samstag spielen die "Brezensalzer" auf, und am Sonntag ist die Band "Narrisch" für Stimmung im Einsatz. Die Verpflegung der Gäste übernimmt die Festküche Vogl aus Bernried, das Festbier wird in den Sudkesseln der Naabecker Brauerei gebraut.Ein besonderer Höhepunkt zum Vereinsjubiläum ist die Gründung einer Kemnather Böllerschützengruppe. Der Gedanke, eine eigene Böllergruppe bei den Bergschützen ins Leben zu rufen, war schon lange vorhanden. Im Februar des vergangenen Jahres haben 13 Mitglieder den Entschluss gefasst, an einem Lehrgang für den Umgang mit Böllerpulver zum Schießen mit Handböller, Kanone und Standböller teilzunehmen. Nachdem alle die Prüfung mit Erfolg abgelegt hatten, ging es nach Berchtesgaden, um sich bei der Firma Pfnür maßgeschneiderte Schaftböller anfertigen zu lassen. Nach Erhalt der Böller wurde fleißig trainiert. Ihren ersten offiziellen Auftritt hatte die Gruppe beim Jubiläumsfestzug "1000 Jahre Neunburg".Aus Anlass der Gründung der neuen Abteilung findet am Festsamstag ein Platzschießen der Böllerschützenvereine statt. Dazu haben sich bereits zahlreiche Teilnehmer angemeldet, die ab 10 Uhr erwartet werden. Ab diesem Zeitpunkt wird für alle Festgäste ein Frühschoppen mit Blasmusik und anschließendem Mittagessen angeboten, bevor die Böllerschützen zum Schießplatz marschieren.