Ein 76-jähriger Mann erhält eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Er umarmte und berührte eine 24-Jährige gegen ihren Willen in ihrer Wohnung in Gütenland, einem Ortsteil von Neunburg vorm Wald. Die Frau wehrte sich sofort.

Der Senior klingelte am Mittwochnachmittag, 13. August, laut Polizeibericht an der Türe der ehemaligen Wohnung eines Bekannten. Die 24-jährige aktuelle Bewohnerin, die stattdessen die Tür öffnete, habe er in ein längeres Gespräch verwickelt. Die Frau habe ihre Türe nur einen Spalt weit geöffnet. "Alleine aufgrund der Höflichkeit der jungen Frau kam der Mann offenbar für sich zu dem Schluss, dass diese ihm sehr zugeneigt sei", schreibt Josef Zimmermann von der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald in seinem Bericht. "Dies veranlasste den Mann dann plötzlich, die Wohnungstüre aufzudrücken, die junge Frau zu umarmen und am Gesäß unsittlich zu berühren."Die junge Frau habe sich sofort gewehrt, konnte den Mann von sich wegstoßen und aus dem Eingangsbereich der Wohnung schieben. Die Beamten der Polizeiinspektion Neuburg vorm Wald konnten den 76-Jährigen noch am selben Tag ermitteln. Er werde nun von der Polizei wegen des speziellen und relativ neuen Straftatbestandes der „Sexuellen Belästigung“ angezeigt, informiert Zimmermann.