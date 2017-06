Zum Pfarrjubiläum kehrten ehemalige Geistliche, Schulschwestern und pastorale Mitarbeiter an die alte Wirkungsstätte zurück. Der Abend der Begegnung in der Pfarrei Sankt Josef war durch die lockere Atmosphäre eines Klassentreffens geprägt.

Seelsorger säen und ernten

Erinnerungen geweckt

Leben in der Pfarrei mitgeprägt Beim Abend der Begegnung im Pfarrheim wurden ehemalige Geistliche, Pastoralmitarbeiter und Schulschwestern in Wort und Bild vorgestellt.



Seelsorger



Pfarrer Georg Birner, Pfarrer Hans Hofmann (Kaplan von 1992 bis '95), Pfarrer Karl-Dieter Schmidt (Stadtpfarrer von 2000 bis 2013), Pfarrer Konrad Kelbel (Kaplan von 1966 bis '71), Pfarrer Walter Strasser (Kaplan von 1995 bis '99), Pfarrer Andreas Hanauer (Stadtpfarrer von 1979 bis 2000), Diakon Ulrich Wabra (2002 bis 2015).



Pastorale Mitarbeiter



Klara Wagner (Gemeindereferentin von 1980 bis 2013), Anita Forster (Gemeindeassistentin von 2000 bis 2002)



Schulschwestern



Schwestern Agnes Breu, Annella Ziereis, Gabriele Bauer, Barbara Bögelein, Christine Gindhart, Egwina Frank, Eremberta Weinzierl, Rita Heinrich, Helfriedis Breindl, Herefridis Höppler, Walburga Lohmaier, Riberta Schmid, Irmengarda Beier, Susanne Reichl, Sanktina Wild, Theresia Neudecker und Gabriele Blab. (agr)

(agr) Ein Abendgebet in der Pfarrkirche eröffnete das "Ehemaligentreffen". Beim feierlichen Einzug wurden Stadtpfarrer Stefan Wagner, Pfarrvikar Benny Joseph Kochumundammalayil und Pastoralreferentin Susanne Albang von den Pfarrern Georg Birner, Hans Hofmann, Walter Strasser, Konrad Kelbel und Andreas Hanauer sowie Diakon Ulrich Wabra begleitet.Pfarrer Wagner rückte in seinen einleitenden Worten das 50. Weihejubiläum des Gotteshauses in den Mittelpunkt. Seit vielen Jahren stehe die Kirche für das Gebet und die Begegnung mit Gott offen. In der Predigt stellte Diakon Wabra fest, dass Seelsorgearbeit - ähnlich wie in der Landwirtschaft - viel mit säen und ernten zu tun habe. Es sei das Schöne an der Seelsorge, dass Pfarrer, Religionslehrer, Gemeindereferentinnen und Ordensleute immer auf das bauen dürften, für das ihre Vorgänger die Saat ausgebracht haben.Als er 2002 nach Neunburg gekommen war, hätten ihm die Ministranten begeistert davon erzählt, was der frühere Kaplan Walter Strasser alles mit ihnen unternommen hat. "Das hat die Ministranten motiviert, daran konnte man anknüpfen und das hat natürlich auch verpflichtet", so Wabra. Es sei schön, nach Neunburg zurückkommen zu dürfen und zu sehen, dass die Dinge gut weitergehen - in der Pfarrgemeinde ebenso wie bei Familien, die man kennen und schätzen gelernt hat. Den anschließenden Begegnungsabend im Pfarrsaal leitete Pfarrgemeinderatssprecher Michael Hellmuth mit den Worten ein: "Heuer feiern wir nicht nur 1000 Jahre Neunburg, sondern auch 50 Jahre Pfarrei St. Josef." Da wäre es doch schön, so die Überlegungen des Pfarrgemeinderats im Vorfeld, wenn zu diesem Anlass viele der ehemaligen Seelsorger, pastoralen Mitarbeiter und Schulschwestern, die in Neunburg gewirkt haben, an einem Abend wieder zusammenkommen.Sein Dank galt den fleißigen Helfern für ihre Vorbereitungen sowie dem Kirchenchor unter der Leitung von Sonja Steinkirchner für die musikalische Gestaltung. Im Anschluss entwickelte sich ein lockerer Abend, der durch zahlreiche Gespräche und einem regen Erinnerungsaustausch zwischen Pfarrangehörigen, Geistlichen und Schulschwestern geprägt war. Gegen den kleinen Hunger wurden leckere Häppchen serviert.