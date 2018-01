Neunburg-Penting. Hinter der Feuerwehr Penting liegt ein erfolgreiches Vereinsjahr mit zahlreichen Terminen und viel Arbeit. Bei der Jahresversammlung heimst die Nachwuchsarbeit großes Lob ein.

Aus der Wehr Einsätze: 17; Übungen: 14; Übungen für internationale Wettbewerbe: 18. Mitglieder: 277; davon 77 Frauen; Jugendliche unter 18 Jahren: 54



Beförderungen: Matthias Meier zum Hauptfeuerwehrmann, Franz Probst zum Hauptlöschmeister. In den aktiven Dienst übernommen: Dominik Irl, Michael Kraus, Florian Keilhammer.

Im Gasthaus Koller in Poggersdorf hatten sich 47 der 277 Mitglieder versammelt. Vorsitzender Florian Meier legte einen umfangreichen Tätigkeitsbericht vor. "2017 war von vielen Terminen und Veranstaltungen geprägt", erklärte er. Der Mitgliederstand sei um acht Personen angewachsen. Markant sei im vergangenen Jahr das 13. Starkbierfest mit dem Abschied von Fastenprediger "Bruder Michael" (Michael Baumer) gewesen. Besonders gut gelaufen sei das Jubiläumssommerfest. Eine sehr lustige Bereicherung lieferte dazu Kommandant Jürgen Keilhammer mit einer "historischen Leistungsschau". Dafür war die alte Spritze im Vorfeld aufwendig restauriert worden. Große Unterstützung habe der Anbau an das Feuerwehrhaus erfahren, die Stadt steuerte 3750 Euro bei.Über 4 Einsätze mit abwehrendem Brandschutz, 17 Technische Hilfeleistungen, eine Sicherheitswache und 5 Verkehrsabsicherungen berichtete Kommandant Jürgen Keilhammer. Neben diesen 17 Einsätzen zählte er 14 Übungen seiner Truppe und 18 Übungen für internationale Wettbewerbe auf. Die Ü30-Gruppe war erfolgreich im Oberpfalz- und im Oberbayern-Cup. Keilhammer beförderte Matthias Meier zum Hauptfeuerwehrmann und Franz Probst zum Hauptlöschmeister.Jugendwart Franziska Beer betreut aktuell 14 Mädchen und Buben. Begeistert berichtete sie von der fruchtbaren Ausbildung und den erfolgreich abgelegten Prüfungen. Auch bei den Freizeitveranstaltungen seien Interesse und Zusammenhalt erfreulich gut, lobte Beer. Sie entließ aus der Jugendfeuerwehr Dominik Irl, Michael Kraus und Florian Keilhammer in den aktiven Dienst.Zweite Bürgermeisterin Margit Reichl versicherte, dass stets für die notwendige Ausrüstung bei den städtischen Feuerwehren gesorgt werde. "Wünschenswertes müssen sich die Wehren selbst beschaffen", machte sie deutlich. Die Jugendarbeit sei vorbildlich, und sie dankte den Ehrenamtlichen für ihre Sorge um die Sicherheit der Bevölkerung. "In Penting geht es richtig zur Sache", sagte Kreisbrandmeister Ferdinand Duscher. Für heuer wünschte er wenige Einsätze und "dass immer alle gesund nach Hause kommen".