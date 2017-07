Der Stadtpark ist am 29. und 30. Juli Ausgangspunkt für einen Trip in die Vergangenheit: Ritter und Edelleute, Gaukler, Händler und Spielleute sind die Weggefährten beim Mittelalterlichen Markt des Festspielvereins. Über 40 Marktstände und knapp 30 historische Gruppen erwarten das Publikum.

Kämpfe und Gaukeleien

Mit stilechter Musik

Eintritte und Zeiten Der Eintritt beträgt 3 Euro für Erwachsene, für Kinder 1 Euro (unter "Schwertmaß" kostenlos). Der Obolus für beide Tage beträgt 4 Euro bzw. 1,50 Euro.



Geöffnet ist am Samstag, 29. Juli, von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag, 30. Juli, von 11 bis 21 Uhr.

Bereits seit Monaten laufen für das jährliche Großereignis im städtischen Veranstaltungskalender die Vorbereitungen. Schließlich möchte das Organisationsteam um Franz und Karin Binder den Besuchern erneut ein farbenprächtiges und ausgelassenes Spektakel bieten. Nicht zuletzt auch deswegen, weil der Mittelaltermarkt Bestandteil der Festwoche im Jubiläumsjahr "1000 Jahre Neunburg" ist.Zu den Attraktionen zählt erneut die Greifvogelschau der tschechischen Falknergruppe "Penthea"; die zwei Mal täglich stattfindenden Flugvorführungen sind im Eintrittspreis inbegriffen. Feste Größen im Programm sind das traditionelle Fischerstechen und die Feuerschau von "Ameno Signum" (jeweils Samstag) sowie am Sonntag das Bruchenball-Spiel. Packende Fechtdarbietungen zeigt die Schaukampfgruppe "Schwertbrecher", einige Festspieler stellen bei spektakulären Reiterspielen ihre Geschicklichkeit hoch zur Ross unter Beweis.Die Tanzgruppe "Lumpenstiefel" führt an beiden Tagen historische Tänze vor und lädt zum Mitmachen ein. Die Gruppe "Lawidu" hat orientalische Tänze im Repertoire. Gaukler "Sepp Schabernack" und der Prangermeister verbreiten mittelalterliches Flair. Der "Schwarzachtal-Pass" hat am Samstagabend einen schaurigen Auftritt. An beiden Tagen wird zusätzlich die Hans-Sachs-Theatergruppe aus Nabburg zwei Stücke präsentieren. Ein Anziehungspunkt für die Kinder - aber auch für die Großen - ist das Marionetten-Varietétheater Munkler, außerdem sorgen verschiedene historische Spiele und das Ponyreiten rund um den Stadtpark-See für Kurzweil. Auch "Zauberschminke" können sich die kleinen Mittelalter-Gäste ins Gesicht malen lassen. An den bunten Marktständen wartet ein vielfältiges Angebot: Gewandung und Zubehör für große und kleine Ritter und Edeldamen, Elixiere und Eingemachtes, maurisches Kunsthandwerk, Holzschmuck, Lederwaren, Schnitzereien aus Speckstein, Deko aus Ton und Zink sowie Edles aus Stein und Silber. Doch nicht nur Bummeln ist angesagt, die Mittelalter-Gäste können auch selbst aktiv werden: Beim Bogenschießen oder Fischerstechen darf jeder unter Beweis stellen, ob er zum Ritter taugt.Über 20 historische Gruppen schlagen ihr Lager im Stadtpark auf. Die Besucher können sich über Waffen, Kanonen und Rüstungen informieren und schön ausgestattete Zelte bewundern. Frauen üben sich im Spinnen, Brettchenweben und Nadelbinden und lassen sich beim Kochen über die Schulter schauen. Männer messen sich im Schwerkampf, und "Chirurgus Ulricus Ulcus" gibt einen amüsanten Einblick in die Medizin des Mittelalters. Außerdem werden am Samstag unzählige Lichter den oberen Stadtparksee zum Leuchten bringen.Auch musikalisch ist einiges geboten: Der "Heidecker Trommlerhaufen" und die "Hofmusik" haben bereits eine feste Fangemeinde; außerdem treten die "Bohemia Bards" und - zum ersten Mal - die "Spielmannstruppe Donnerkeil" auf. Diese hat außerdem Märchen mit Musikbegleitung im Repertoire. Für das leibliche Wohl aller Gäste ist mit süßen und deftigen Speisen und allerlei flüssigen Schmankerln gesorgt.