Appell: Den Glauben bezeugen

Die Stadtkapelle spielte ein Ständchen und die Kindergärten St. Marien, St. Josef und das Gerhardingerhaus bereiteteten dem hohen Gast einen musikalischen Empfang vor der Schwarzachtalhalle. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer war Feier des 50-jährigen Weihefestes der Kirche St. Josef nach Neunburg gekommen.

1967 eingeweiht

Mit "Spatzenmesse"

Auch die Ministranten und Kommunionkinder waren zahlreich vertreten. Bischof Voderholzer mischte sich unter die Zuschauer und zeigte seine Volksnähe durch viele Gespräche mit den Menschen. Zusammen mit den Vertretern der kirchlichen und weltlichen Vereine sowie den Vereinsabordnungen folgte der Zug zur Kirche St. Josef.Pfarrer Stefan Wagner wies bei der Begrüßung im Gotteshaus auf die Einweihung der neugestalteten Kirche im Jahr 1967 hin, die der damalige Bischof Rudolf Graber vorgenommen hatte. Für ein Gotteshaus sind 50 Jahre eine kurze Zeitspanne, ist es doch für Jahrhunderte gebaut, betonte der Stadtpfarrer. Dennoch sei dies ein Grund zur Freude und ein Anlass zum Feiern. Bischof Voderholzer gratulierte zum Jubiläum, das in die 1000-Jahr-Feier der Stadt eingebettet ist. Am 11. Juni 1967 ist der Altar eingeweiht worden, und an den 12 Apostelstellen ist sie gesalbt worden, weswegen auch die Apostelleuchter brannten."Der größte Schmuck für eine Kirche sind jedoch die Menschen", hob der Bischof hervor. "Lassen wir uns aufbauen zu einem lebendigen Haus, indem wir den Glauben bezeugen und ihn an zukünftige Generationen weitergeben", animierte er die Gläubigen. Mit den mächtigen Gesängen des Kirchenchors, der von einem Orchester unterstützt wurde, wurde unter der Leitung von Sonja Steinkirchner die "Spatzenmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart dargeboten. In der Predigt ging der Bischof auf das Dreifaltigkeitsfest ein, das am Sonntag nach Pfingsten gefeiert wird.Der Glaube an die Dreifaltigkeit Gottes sei etwas spezifisch Christliches, erläuterte er. Erst durch die Taufe und den Glauben an den dreifaltigen Gott würden Menschen zu Christen. Dies sei erklärbare Wirklichkeit für Christen. "Gott ist dreifaltig" sei gleichbedeutend mit der Aussage "Gott ist die Liebe in der Dreigestalt von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist." Auch wenn man das vielleicht nicht begreifen kann, so dürfe man sich doch davon ergreifen lassen, schloss er seine Predigt. Im Anschluss dankte er allen, die in der Gemeinde den Glauben stärken und ihn verkünden.Namentlich nannte er Pfarrer, Pfarrvikar und Religionspädagogin. Seine Aussage, "Hab ich euch nicht einen jungen, dynamischen Pfarrer geschickt?", wurde mit Applaus bekundetet. Als Dankgesang brillierte der Chor mit dem Halleluja aus "Messias" von Georg Friedrich Händel. Nach dem Pontifikalsegen durch den Bischof beendete das "Großer Gott" den feierlichen Gottesdienst. Anschließend fand das Pfarrfest im Kirchenareal statt, das von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde (weiterer Bericht folgt).