Nun legt Neunburgs "Digitale Schule 2020" richtig los. Mit dem offiziellen Auftakt des Modellprojekts rückt im Unterricht die Zukunft näher. Hier werden die Weichen gestellt, damit das Lehren und Lernen per Einsatz von Tablet, Smartphone und Co. gewinnen kann.

Gezielter Einsatz

Ganzheitlicher Ansatz

In der voll besetzten Turnhalle hieß Schülersprecher Michael Neumaier die Gäste willkommen. Auf amüsante Weise vergleich er die Schule mit einem Computer: Die Lehrer seien die PCs, das Schulhaus das Motherboard und Rektorin Irene Träxler sei der Zentralprozessor. Begleitet von Robotern brachten Schüler das Lied "Wir sind die Roboter" der Gruppe "Kraftwerk" zu Gehör. Ein Lied, das 40 Jahre alt ist, aber aktuell wie nie. Auch Nikolaus sandte per Video Grüße und dichtete "Drauß vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es computert sehr".Nach dem gelungenen Auftakt durch die Schüler begrüßte Schulleiterin Irene Träxler zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Schule. "Digitale Medien dürfen nicht Selbstzweck sein, sondern müssen im Unterricht gezielt eingesetzt werden, um (. . .) den Lehr- und Lernprozess in seiner Qualität zu steigern." Diese Kernaussage Träxlers stand über der Auftaktveranstaltung. Mit dem von der Stiftung Bildungspakt Bayern initiierten und geförderten Projekt seien Meilensteine im Bereich der Digitalen Bildung an ihrer Schule gesetzt, betonte sie.Wenn auch manch ein Kollege das Wort "Digitalisierung" schon nicht mehr hören konnte, habe sich doch die intensive Arbeit der vergangenen Monate gelohnt. Es gehe darum, digitale Medien so einzusetzen, damit sie einen Mehrwert für die Schüler haben, folgerte die Schulleiterin. Nicht ohne Stolz erinnerte sie an den erst kürzlich erhaltenen Zukunftspreis des Landkreises Schwandorf für das Konzept der nachhaltigen Medienbildung.Nachdem die Schüler die Vorteile des digitalen Unterrichts in Wort und Bild vorgestellt hatten, überbrachte Regierungsschuldirektor Hilburger die Grüße der Bezirksregierung und freute sich, dass das zarte Pflänzchen, das 2005 an der Mittelschule - an der auch er einst Schulleiter war - gepflanzt wurde, so fruchtbar gewachsen sei und heute in der "Digitalen Schule 2020" gipfelt. "Neunburg ist eine ,Leuchtturmschule', lobte er. Auch Schulamtsdirektor Georg Kick betonte, dass die digitale Bildung zentrales Element sein und sinnvoll eingebunden werden müsse. Neunburg sei hier auf sehr gutem Weg, und er zollte der Schule und dem Aufwandsträger Dank.Konrektor Alexander Friedl machte mit den Gästen in einer digitalen Präsentation einen virtuellen Rundgang durch die Schule mit ihren beispielhaften Einrichtungen. Stellvertretender Landrat Jakob Scharf stellte die lebendige Schullandschaft vor Ort heraus. Er erinnerte aber, dass neben dem digitalen Unterricht auch die Bildung von Herz und Charakter vermittelt werden müsse, dass die Achtung der Würde der Menschen wichtig sei sowie die Förderung von Verantwortung. Diese Ganzheitlichkeit werde in Neunburg richtig gesehen.Bürgermeister Martin Birner meinte, dass Digitalisierung in der modernen Arbeitswelt unabdinglich sei und dankte Rektorin Träxler, die hier mit viel Herzblut dahinterstehe, sowie allen Lehrkräften, die dieses Projekt vorantreiben. "Digitale Bildung hat das Potenzial für mehr Chancengleichheit." Auch der Geschäftsführer der Stiftung Bildungspakt Bayern, Ralf Kaulfuß, gratulierte der Schule in seinem Grußwort.Nachdem die Gäste das schmackhafte Büfett, das von Lehrkräften und Schülern vorbereitet worden war, genossen hatten, konnten sie in den Klassenräumen beim "Markt der Möglichkeiten" die verschiedenen Aspekte digitalen Unterrichts kennenlernen. Den Abschluss des gelungenen Vormittags bot der Show-Act des Zauberkünstlers Friedrich Roitzsch. (Im Blickpunkt)

In ihrer Ansprache zur Auftaktveranstaltung erinnerte Rektorin Irene Träxler daran, dass - unterstützt durch den äußerst großzügigen Schulverband Neunburg - in den vergangenen Jahren die notwendige Infrastruktur an der Mittelschule geschaffen wurde, um sich für Modellprojekt zu bewerben. Das Schuljahr 2016/17 sei als Vorbereitungsjahr mit Eifer und Elan angegangen worden. Mehrtägige Arbeitstagungen, hochkarätige Referenten und die Auseinandersetzung mit den Software-Programm "Mebis", "Office 365" und diversen Apps schufen den nötigen Input für die digitale Bildung.