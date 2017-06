Für die Realschüler im Landkreis Schwandorf haben die Abschlussprüfungen begonnen. An der Gregor-von-Scherr-Schule in Neunburg ist ein Prüfungsfach oberpfalzweit exklusiv.

Jeder Teilnehmer an den Prüfungen zur Mittleren Reife ist zu einem schriftlichen Test in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik verpflichtet, darüber hinaus muss das Wissen in einem vierten Fach unter Beweis gestellt werden. Eine Besonderheit gibt es an der Neunburger Realschule: Dort kann die Prüfung zusätzlich in einem fünften Fach - im Werken - abgelegt werden. Diese Möglichkeit ist einmalig in der Oberpfalz und in Neunburg bereits das dritte Mal in Folge gegeben.Das Kultusministerium hat diese Chance für die Gregor-von-Scherr-Schule im Zuge der Initiative "Realschule 21" geschaffen. Der Besuch der Talentgruppe Werken ist ab der siebten Jahrgangsstufe möglich. Bei der Abschlussprüfung müssen die Zehntklässler in Theorie und Praxis punkten. Heuer hatten die begabten Handwerker ein Salatbesteck aus Acryl zu entwerfen und herzustellen.Nach bestandener Prüfung empfangen diese Schüler ein Zertifikat, das ihnen ihre Fertigkeiten und ihr Engagement im Fach Werken bescheinigt.