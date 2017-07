Sommerliche Temperaturen, Musik auf sieben Bühnen und kulinarische Leckerbissen an jeder Ecke: Zwei Tage präsentierte sich die Pfalzgrafenstadt in bester Feierlaune.

Ein grandioser Jubiläumsfestzug , und zwei Tage beste Stimmung beim Stadtfest: Bürgermeister Martin Birner lehnte sich am Sonntagabend erleichtert zurück, genoss ein Weißbier und stellte fest: "Es hat alles wunderbar geklappt".Auftakt war am Samstagabend auf dem Torweiher-Gelände. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Margit Reichl zapfte der Bürgermeister die ersten Fässer der Brauereien Naabeck und Jacob an und eröffnete das Stadtfest. "Alles rappelvoll", strahlte der Rathauschef beim anschließenden Rundgang. Die Bürger der Stadt und die Menschen der Region nutzten die Gelegenheit und genossen einen wunderschönen Abend in der Neunburger Innenstadt. Sehr zur Freude der Imbiss-Anbieter, die unerwartete Umsätze erzielten. Der Sonntag begann mit einem Jubiläumsgottesdienst "35 Jahre Festspiel". Nach einem kurzen Frühschoppen war es Zeit, sich für den Jubiläumsfestzug aufzustellen. Nach dem Marsch durch die Stadt ließen die Menschen das Fest bei angenehmen Temperaturen und guten Brotzeiten ausklingen.Am Torweiher war ein Sonderpostamt eingerichtet, und am Stand vor der Schwarzachtalhalle ließen sich die Leute zum Preis von 6,50 Euro Jubiläumsmünzen prägen. Am Sparkassendeck hatte sich die "Kinderanimation Frechdachs" mit Kinderschminken und Hüpfburg eingerichtet. Vor der Stadthalle drehte eine Kindereisenbahn ihre Runden. Musik erklang auf allen Plätzen - von der Blas- bis zur Rockmusik war für jeden etwas dabei.Für Bürgermeister Martin Birner hat dieses Wochenende "viele Impulse" ausgelöst und "den Zusammenhalt der Bürger" gefördert. Sein Dank galt besonders Georg Schmid, Vorsitzender der Feuerwehr Neunburg, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenliefen, sowie allen Helfern, "die diesen Erfolg möglich gemacht haben"."Aus polizeilicher Sicht sind die Festtage hervorragend gelaufen", teilte Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Bernhard Hager auf Anfrage von Oberpfalz-Medien mit. Mit Blick auf die große Zahl von Gästen - alleine beim Jubiläumsfestzug standen nach offizieller Schätzung rund 15 000 Besucher am Straßenrand - seien relativ wenig Einsätze verzeichnet gewesen. Und die seien "perfekt abgearbeitet" worden. Vor allem mit Blick auf den Festzug würdigte EPHK Hager das "Hand-in-Hand-Spiel" mit Stadtverwaltung, den Organisatoren sowie den Kräften von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz. Auch die Unterstützung durch die Kollegen umliegender Polizeidienststellen hätte besser nicht sein können. "Es war sehr schön", zog Bernhard Hager ein persönliches Fazit über Stadtfest und Festzug.Sanitäter bei fünf Einsätzen gefragt.Mit 45 Kräften begleitete das Bayerische Rote Kreuz den Jubiläumfestzug am vergangenen Sonntag. In der Dienstzeit von 11 bis 17 Uhr waren insgesamt fünf Einsätze zu bewältigen, darunter auch die Versorgung einer Platzwunde sowie ein Kreislaufkollaps. Dieser machte später noch einen Transport ins Krankenhaus nötig. An Fahrzeugen waren 6 Rettungswagen und 2 Krankentransportwagen eingesetzt. Außerdem waren der Helfer vor Ort, die Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung, der Einsatzleiter Rettungsdienst und Notarzt Dr. Gerald Michl dabei. Auch ein Behandlungsplatz wurde bereitgestellt. Am Festzugstag waren die Rotkreuz-Bereitschaften Neunburg, Schwandorf, Maxhütte-Haidhof, Oberviechtach, Nittenau, Schwarzenfeld sowie die Wasserwacht Neunburg für die medizinische Versorgung eingeteilt.