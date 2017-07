Schüler der Scherr-Realschule bekamen für ihre Revitalisierung der gotischen Spitalkirche den Jugend-Kulturförderpreis des Bezirks. Die Preisverleihung offenbarte, dass den fantasievollen Ideen der Jugendlichen keine Grenzen gesetzt waren.

Viele Ideen zur Nutzung

Von der Pappe zur Kunst

Mit dem 2002 gestifteten Jugend-Kulturförderpreis will der Bezirk das Engagement und den Einfallsreichtum junger Menschen würdigen. Bei der Verleihung der diesjährigen Auszeichnungen im Neunburger Schlosssaal ging einer der drei mit je 1000 Euro dotierten Preise an die Kunstklasse der Gregor-von-Scherr-Realschule. "Die jungen Menschen haben das architektonische Kleinod Spitalkirche wieder ins Bewusstsein gerückt", würdigte Bezirkstagspräsident Franz Löffler in seiner Laudatio den Projekterfolg des Realschulteams.Neben der Ehrung der Neunburger Schüler gingen die beiden weiteren Preise an die "Teeniegruppe im Generationennetzwerk Berngau" (Landkreis Neumarkt) sowie an die "Vox Aeterna", ein junges Vokalensemble aus der Region Amberg. Kostproben ihres Könnens boten fünf Sänger der zwölfköpfigen Gruppe sowohl in der Spitalkirche als auch im Schlosssaal, wo sie die Preisverleihung gesanglich umrahmten. Die Teeniegruppe aus Berngau, die seit 2012 besteht, zeigte in einem von ihr gestalteten Film, wie Integration gelingen kann.Die Festveranstaltung mit zahlreichen Ehrengästen, unter ihnen der Europaabgeordnete Albert Dess, wurde in der Spitalkirche eröffnet, jenem profanisierten Gotteshaus, das die Neunburger Kunstklasse aus seinem Dornröschenschlaf erweckte, nachdem sie es vor zwei Jahren bei einer Stadtführung für sich entdeckt hatte. "Viele Ideen kamen zusammen, wie man den Raum nutzen könnte", erinnerte sich die Sprecherin bei der Vorstellung der Projektidee.Als erstes rückten die Schüler mit der Installation eines ausgeklügelten Kartonfaltsystems das Kirchlein wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Hierbei wurde das Fachwissen von zwei Architekten der "Landesarbeitsgemeinschaft Architektur und Schule" genutzt. Mehrere hundert Besucher sahen dann während des Burg-Advents den wieder entdeckten und künstlerisch ausgestalteten gotischen Kirchenraum. Über die von vier Schülerinnen bei der einstigen Vernissage aufgeführten Tanzchoreographie durften sich auch die Gäste der Preisverleihung freuen, denn die vier jungen Damen schlüpften erneut in ihre Tanzkostüme, um dem Projektziel "Spitalkirche Neunburg - Erlebnisraum-Lichtraum-Denkraum" auf ihre ästhetisch-künstlerische Art Nachdruck zu verleihen.Für die Revitalisierung gewannen die Schüler eine Reihe von Kooperationspartnern, beispielsweise Heimatpfleger Theo Männer und den Rotary-Club Oberpfälzer Wald/Oberviechtach, der für drei Jahre die Patenschaft für eine sinnvolle Nutzung der Spitalkirche übernahm. Bezirkstagspräsident Franz Löffler dankte den Schülern der Kunstklasse für ihr Engagement, bei dem auch ein riesiges Quantum an außerunterrichtlichem Einsatz erforderlich war. "Junge Menschen nehmen ihre Verantwortung für ein gutes Gemeinwesen wahr", lautete sein Fazit. Löfflers Dank galt aber auch Rektorin Diana Schmidberger, der Stadt Neunburg, namentlich Bürgermeister Martin Birner und der Spitalstiftung mit ihrer Vorsitzenden Marianne Deml.Bezirksrat und Kulturreferent Thomas Gabler lobte in seinem Schlusswort ebenfalls die Fantasie der Schüler und die Kraft der Umsetzung dieser Ideen: "Wir sehen, wie aus Pappkarton Kunst wurde und wie aus Kunst ein Bewusstsein entstand."