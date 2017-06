Der Ortsverband des Technischen Hilfswerks hat Grund zu feiern: Seit 60 Jahren rücken die "Blauen Engel" zu Einsätzen aus. Zum Mitfeiern ist am Sonntag die gesamte Bevölkerung eingeladen. Das Geschenk wurde schon vor einigen Monaten geliefert.

Mit neuem Lastwagen

Brückenbau weckt Interesse

Pioniere des THW Die Mitglieder der ersten Stunde im Ortsverband Neunburg des Technischen Hilfswerk waren: Altbürgermeister Dr. Hans Altmann, Jürgen Birner, Erwin Bucher, Johann Ermer, Karl-Heinz Funk, Max Gastel, Leonhard Hösl, Johann Kern, Otto Kern, Anton Klonner, Herbert Lück, Johann Reger, Karl Reger, Johann Reichl, Max Spitzenberger, Landrat a. D. Max Stadlbauer, Hans Stöberl, Werner Stöberl, Georg Wittmann und Egon Zimmermann. (exb)

"Blaue Engel", so werden die Mitglieder des Technischen Hilfswerk (THW) von vielen Menschen genannt, denen sie schon zur Seite gestanden sind. Sie sind immer dann zur Stelle, wenn zum Beispiel nach Katastrophenfällen Hilfe notwendig ist. Sei es bei den Hochwassereinsätzen der jüngsten Vergangenheit in Deutschland oder bei Erdbeben im Ausland. Ihre ehrenamtliche Arbeit wird weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus geschätzt.Der THW-Ortsverband Neunburg kann heuer mit Stolz auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Dieses Jubiläum soll in einem angemessenen Rahmen begangen und gefeiert werden, zumal die Ausstattung des Verbandes mit einem neuen Fahrzeug, einem Lkw mit Ladebordwand, modernisiert werden konnte. Schon Ende des vergangenen Jahres war der 290 PS starke Lastwagen in Neunburg eingetroffen, er ist das neue Zugfahrzeug der Fachgruppe Elektroversorgung. Der Ortsverband lädt die Bevölkerung aus Neunburg und Umgebung am Sonntag, 2. Juli, ab 10 Uhr zu einer Feierstunde mit Geräteschau und Vorstellung der THW-Arbeit auf den Vorplatz der Schwarzachtalhalle ein. Die kirchliche Segnung des neuen Lastkraftwagens schließt sich um 11.30 Uhr an. Für alle Gäste besteht danach die Möglichkeit, eine kleine Stärkung einzunehmen. Nachmittags können sich alle Interessierten über die Arbeit des THW informieren und sich die Ausstattung des Ortsverbandes erklären lassen. Die Helfer des Neunburger THW würden sich dazu über zahlreiche Besucher freuen.Damit ist am Sonntag erneut für einen Höhepunkt im Festjahr "1000 Jahre Neunburg" gesorgt. Zusätzlich zu den THW-Feierlichkeiten, findet in der Altstadt der Kunst- und Handwerkermarkt mit Flohmarkt statt, außerdem machen die Teilnehmer der Regensburger Classic Rallye hier Station: Ab 12 Uhr treffen in Abständen von jeweils einer Minute 155 Oldtimer auf dem Parkplatz der Schwarzachtalhalle ein und können dort bewundert werden.Und nun noch einige Details aus 60 Jahren THW-Ortsverband: Nachdem das Technische Hilfswerk in der Region durch den Bau einer Behelfsbrücke nach einem Hochwasser-Ereignis bekannt wurde, kam das Interesse auf, einen eigenen Ortsverband zu gründen. Nach einer Aufklärungsveranstaltung durch Geschäftsführer Winter in der Gaststätte Bottenhofer wurde am 6. Mai 1957 der Ortsverband Neunburg vorm Wald ins Leben gerufen. Die Grundidee des THW ist seit diesen Tagen gleich geblieben: in Stunden der Not uneigennützig technische Hilfe für die Allgemeinheit zu leisten.Die erste Unterkunft des Ortsverbandes befand sich im Rathaus, ab 16. Oktober 1958 residierte man im Sämmerhaus in der Hauptstraße. Am 1. Januar 1963 erfolgte der Umzug in die Ledererstraße 11. Jahre später wurde der Kreisbauhof in der Reitschule für längere Zeit zur Heimat. 1999/2000 wurde die neue Unterkunft des Ortsverbandes an der Neukirchner Straße errichtet.Aktuell besteht der Ortsverband aus einem Technischen Zug. Dieser setzt sich zusammen aus einem Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen und der Fachgruppe Elektroversorgung. Mit einer 36-köpfigen Jugendgruppe ist das THW auch für die Zukunft aufgestellt.