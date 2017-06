Für wenige Sekunden mit berühmten Schauspielern im Scheinwerferlicht stehen: Diese Chance verbindet die rund 100 Menschen, die nach Feierabend im Neunburger Burghof Schlange stehen. Dabei sind sie eigentlich Konkurrenten.

Ältere gefragt

Drei Wochen Geduld

Krimi-Serie "Die Protokollantin" Für die Produktion der ZDF-Krimiserie "Die Protokollantin" ist die Firma "Moovie", eine Tochter der "Constantin Television", verantwortlich. Von 7. bis 10. August soll in Seebarn bei Neunburg gedreht werden. In den Hauptrollen: Iris Berben, Moritz Bleibtreu und Peter Kurth. Der Inhalt: Freya Becker (Iris Berben) ist Protokollantin in einem Morddezernat und schreibt Tag für Tag Vernehmungen zu Verbrechen nieder. In ihrem Kopf hallen die Stimmen der Täter wider. Sie lebt zurückgezogen, bis auf ihren Bruder Jo (Moritz Bleibtreu) hat sie kaum Kontakt zur Außenwelt, nachdem ihre Tochter vor elf Jahren verschwunden ist. Mit dem Auftreten ihres neuen Chefs, Hauptkommissar Henry Silowski (Peter Kurth), brechen lange schwelende Konflikte auf. In den weiteren Rollen: Misel Maticevic, Katharina Schlothauer, Laura de Boer, Johannes Krisch, Timur Isik, Tinka Fürst, Zoe Moore und Jonas Dassler. Die Idee zu der Serie beruht auf einem Werk von Erfolgsautor Friedrich Ani ("Der namenlose Tag"). Nina Grosse hat die abgründige Geschichte dann zu einer Serie entwickelt und auch das Drehbuch verfasst. Zusammen mit Samira Radsi führt sie außerdem Regie in der Krimi-Serie. Produziert wird der Beitrag von Oliver Berben und Jan Ehlert. Kamera: Alexander Fischerkoesen; Redaktion beim ZDF: Caroline von Senden und Alexandra Staib. Ausgestrahlt werden die fünf 60-minütigen Folgen im ZDF dann voraussichtlich 2018. (bl)

Eine Viertelstunde vor dem Start des Castings wartet schon eine Menschentraube im Burghof auf den Regieassistenten. Es geht um Komparsen-Rollen für eine ZDF-Krimi-Serie mit Dreharbeiten in Seebarn (siehe Info-Kasten). Gesucht: vor allem Menschen mit bäuerlichem Erscheinungsbild für eine Szene mit Trauerzug. Die Produzenten der fünfteiligen Serie mit dem Titel "Die Protokollantin" hatten sich für die Auswahl an den Neunburger Festspielverein gewandt. Nach einem Hinweis in der Tageszeitung war der Ansturm enorm."Nach den hundertsten Anruf habe ich aufgehört zu zählen", berichtet Festspielvereinsvorsitzender Helmut Mardanow, der für die Filmemacher eine Liste der Interessenten zusammengestellt hat. Etwa vier Mal so viele potenzielle Statisten haben sich für den Job beim Film beworben, "vor allem jüngere, dabei wären eigentlich mehr ältere gefragt", berichtet Mardanow. Allein 20 sollen Teilnehmer an einem Leichtrunk darstellen, "und die sind in der Regel nicht mehr sehr jung". Was so manchen Bewerber aber nicht daran hinderte, stolz zu verkünden, er sei zwar schon 60, sehe aber "zehn Jahre jünger" aus."Ich wollte das schon immer probieren", gesteht eine 54-Jährige Oberviechtacherin, die zu den ersten in der Schlange gehört. Außerdem hoffe sie natürlich darauf, Iris Berben mal ganz aus der Nähe zu sehen. "Und dann hat man da noch die geheime Hoffnung im Hinterstübchen, dass man für den Film entdeckt wird." Hans Westiner ist mit seiner Frau Brigitte zum Casting gekommen und bringt schon Schauspielerfahrung mit. Mit dem Ensemble der Schwandorfer Kolpingfamilie ist er öfters auf der Bühne gestanden. "Hinter den Kulissen ist noch mehr Gaudi", hat er festgestellt.Nicht ganz so eilig haben es die Ministranten aus Seebarn, die mit Mesnerin Helga Mehltretter angerückt sind. "Ohne mich kommt keiner in die Kirche, ich hab' den Schlüssel", scherzt die Mesnerin in Hinblick auf den anvisierten Drehort. "Wie viele Ministranten braucht man denn so für eine Beerdigung?" erkundigt sich Regieassistent Stefan Mohrbutter beim Neunburger Pfarrer Stefan Wagner, der sich überreden ließ, für die Rolle des Geistlichen im Film vorzusprechen. Mit der Nummer 16 landet seine Bewerbung in dem Stapel, der immer höher wird. Wie alle anderen Freiwilligen hat ihn Assistentin Charlotte Kray zunächst in einer Vierergruppe, dann einzeln fotografiert. "Kommt man denn mit diesem Bild nach Guantanamo?", scherzt Hans Westiner angesichts der Prozedur."Ich kann sehr gut Nerven sägen", sagt seine Frau und kommt damit gleich in die engere Auswahl für eine kleine Sprechrolle. "Dann redt's daheim nimmer so viel", zeigt sich der Gatte erleichtert. Bei den Ministranten sorgt die Rubrik "andere Fähigkeiten" auf dem Bewerbungszettel für Heiterkeit, als ein Knirps da "endlos Saufen" hinschreiben will. "Was denn, Messwein?", fragt der Regieassistent. Andere wollen von ihm wissen, ob es ein Nachteil ist, wenn man dick ist, und wie er ihre Konfektionsgröße einschätzt.Eine Stunde später ist das Casting-Team bereits bei Nummer 93 angelangt. "Das Fernsehen zieht einfach", meint Festspielvereinsvorsitzender Mardanow angesichts der Freiwilligen, die für ein paar Sekunden in der Nähe von Iris Berben oder Moritz Bleibtreu aus einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern herbeigeeilt sind. Nur bei der Besetzung für die Rolle eines eineinhalbjährigen Buben sieht es nicht so gut aus. "Der ist zu jung", meint Mohrbutter mit Blick auf einen fünf Monate alten Komparsen im Tragetuch der Mutter, der Bruder leider schon zu groß, um in einer Rückblende Jo, den kleinen Bruder der "Protokollantin" darzustellen.Etwa drei Wochen müssen sich die Kandidaten gedulden, bis sie erfahren, ob sie dabei sind bei den Dreharbeiten. Schleicht da schon ein wenig Lampenfieber durch die Reihen im Burghof? Pfarrer Wagner ist nicht nervös. "Ich stehe jeden Tag auf der Bühne", stellt er fest, "nur mit weniger Zuschauer als im Fernsehen".