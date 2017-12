Das typische Wochenende der Ehrenamtlichen der Wasserwacht Neunburg beginnt am Samstagvormittag mit dem Kindertraining für die Kleinen. Abends stehen dann zwei Stunden Schwimmkurs auf dem Programm. Jetzt gibt es für 21 Engagierte einen kleinen Ausgleich.

Wasserwacht Neunburg Die Wasserwacht Ortsgruppe Neunburg ist ein Teil des BRK-Kreisverbandes Schwandorf und hat derzeit etwas über 300 Mitglieder. Hauptaufgabe ist die Bekämpfung des Ertrinkungstodes mit allen damit verbundenen Maßnahmen. Wöchentlich hat die Wasserwacht derzeit rund 140 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in fünf verschiedenen Gruppen im Training. Über das Jahr verteilt lernen zudem über 80 Kinder in den Kursen der Wasserwacht das Schwimmen. Zudem unterhält die Wasserwacht Ortsgruppe Neunburg eine Schnelleinsatzgruppe für Wasserrettungseinsätze mit Tauchern und zwei Motorrettungsbooten.



Am Sonntag geht es für die Wasserwachtler gleich am Vormittag weiter mit den nächsten zwei Stunden Schwimmkurs. Am Montagabend folgt das Training für die größeren Kinder und Jugendlichen, anschließend das Schwimmtraining für die Erwachsenen. Einmal im Monat kommt noch eine Übung für die Schnelleinsatzgruppe hinzu.Im Sommer kommen noch Wachdienst im Freibad, die Absicherung von Veranstaltungen am Stausee hinzu. All diese Termine wollen aber auch vorbereitet werden. Zudem stellt die Wasserwacht Neunburg eine Schnelleinsatzgruppe, die rund um die Uhr von der Integrierten Leitstelle in Amberg zu Rettungseinsätzen im und am Wasser alarmiert werden kann.Als Dank für die geleistete Arbeit und für die Einsatzbereitschaft wurden 21 Mitglieder der Wasserwacht Neunburg mit der Ehrenamtskarte des Freistaates Bayern ausgezeichnet. Ein Teil davon konnte diese Auszeichnung bei einer vorweihnachtlichen Feierstunde, überreicht durch die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Neunburg, Margit Reichl entgegennehmen. Die bayerische Ehrenamtskarte ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für besonderes bürgerschaftliches Engagement. Zuständig für die Ausstellung ist die Freiwilligenagentur des Landkreises Schwandorf.