Mit einem Mitgeh-Konzert sorgte der Chor "Contigo" für einen besonderen Höhepunkt zur 50-Jahr-Feier der Pfarrkirche Sankt Josef. Gotteshäuser im Stadtgebiet waren die Bühne, als Zugabe gab's geschichtliche Infos.

Beim Mitgeh-Konzert rückte "Contigo" unter der Leitung von Jürgen Zach die Neunburger Kirchen und Kapellen ins Zentrum. Der spirituell-musikalische Abendspaziergang wurde mit Liedern und Textbeiträgen von Otto Reimer untermalt.Auftakt war in der Friedhofskirche. 1823 nach einem Brand in der derzeitigen Form wieder aufgebaut und dem heiligen Salvator geweiht, steht sie für das Symbol des Todes. Vorbei an der Schwarzachtalhalle und nach einem Spaziergang entlang des Wanderwegs, war die nächste Station die evangelische Kirche. Hier hieß Pfarrer Gerhard Beck die über 120 Teilnehmer willkommen. Dieses Gottesdienst war 1906 geweiht worden, seit 1968 trägt es den Namen "Versöhnungskirche".Weiter ging es zur Jakobskirche am Aign, dem ältesten Stadtteil von Neunburg. In Anlehnung an den Jakobsweg erhielt dabei jeder Teilnehmer eine Jakobsmuschel, das Sinnbild der Pilger. Damit verknüpft war der Wunsch, dass die Konzertbesucher zu sich selbst finden und sich neu entdecken.Vorletzte Station war die profanierte Spitalkirche, die einst dem Heiligen Geist geweiht war. Den Schlusspunkt bildeten die Taufkapelle und der alte Bauteil der Stadtpfarrkirche Sankt Josef. Als Kontrapunkt zum menschlichen Leben wurde das Konzert so konzipiert, dass es mit der Taufe endete und mit dem Tod begann. Mit dem Lied "Gott segne uns" endete der Abendspaziergang.