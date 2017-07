Neunburg-Seebarn. Zur "Seebarner Museums-Kirchweih" laden das Bäuerliche Heimatmuseum Oberpfälzer Wald und der Heimatverein am 15. und 16. Juli ein. Ein prächtiger Kirwabaum wird aufgerichtet, außerdem lockt ein Kunst- und Handwerkermarkt das Publikum und Gäste an.

Erneut werden die beiden Tage mit dem Aufstellen des Kirwabaums am Samstag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr im Rankl-Hof eingeläutet. Bei zünftiger Musik von "Narrisch pack ma's o! wird danach gefeiert, als besonderes Schmankerl steht ein Spanferkel vom Grill auf der Speisekarte.Mit einem zünftigen Oberpfälzer Mittagstisch gehen die Feierlichkeiten am Sonntag, 16. Juli, ab 11.30 Uhr weiter. Serviert werden saftiger Schweinebraten mit Kartoffelknödel, Steckerlfisch oder Bratwürste und Steaks. Am Nachmittag stehen die Türen des Heimatmuseums mit seinen liebevoll eingerichteten Ausstellungen offen. Außerdem lädt ein bunter Kunst- und Handwerkermarkt zum Schlendern und Stöbern ein. Zusätzlich werden alte Haustierrassen präsentiert. Zwischendurch dürfen sich die Besucher Kaffee und Kuchen schmecken lassen.Für die jungen Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen der Modelleisenbahn, magischen Tricks von Zauberclown "Fabellini" oder Darbietungen der Tanzgruppe des 1. FC Neunburg. Die Organisatoren versprechen ein "kurzweiliges Sommerwochenende für die ganze Familie".