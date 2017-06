Neunburg/Plankstetten. Um die Thematik "Nachhaltigkeit global - regional" ging es bei der Exkursion der Akademie Ostbayern. In Plankstetten erfuhren die Teilnehmer, wie diese Maßgabe in einem Klosterhof umgesetzt wird.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Nachhaltigkeit in Technik und Wirtschaft der OTH Amberg-Weiden und der Benediktinerabtei Plankstetten referierten Dr. Bernhard Bleyer und Magister Alexander Herzner über die immense Bedeutung, nachhaltige Entwicklung und angewandte Ethik in der Praxis des alltäglichen Wirtschafts- und Bildungswesens umzusetzen.Ressourcen- und Absorptionsgrenzen der Umwelt, die Bekämpfung von Armut und Hunger, Gerechtigkeit zwischen den Generationen sowie die Partizipation aller betroffenen Gruppen seien Eckpfeiler der Nachhaltigkeit. Seit 2017 seien große Unternehmen in der EU verpflichtet, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Frater Richard Schmidt zeigte auf, wie Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung des Klosterguts Staudenhof umgesetzt wird. Der Bezug zur Natur als Gottes Schöpfung, der man Achtsamkeit schenken wolle, indem man sie so annehme, wie sie sei, stehe dabei im Mittelpunkt. Für das tägliche Wirtschaften bedeute das konkret: ein vielfältig aufgestellter Landwirtschaftsbetrieb, der gesunde, natürlich-widerstandsfähige Pflanzen sowie Rinder und Schweine züchtet, die genug Zeit und Freiraum haben, in artgerechter Haltung natürlich zu wachsen.Als Musterbeispiel einer Kommune, die sich der Nachhaltigkeit im Bereich Stadtentwicklung, Tourismus und Imagepflege verschrieben hat, wurde die "Cittaslow"-Stadt Berching vom Projektmanager des Stadtentwicklungsvereins Christian Eisner vorgestellt. Mit verschiedenen Programmen wurde behutsam und denkmalschutzkonform saniert, das traditionelle Stadtbild erhalten, Platz für Kultur und grüne Oasen erschaffen. Aufgrund all dieser positiven Entwicklungen bewarb sich die Stadt 2013 erfolgreich um die Aufnahme in die Internationale Vereinigung der lebenswerten Städte "Cittaslow".