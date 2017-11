Am Schrannenplatz beginnt ein neues Kapitel Gastronomie: In der früheren Weinstube Schütz haben Heike und Thomas Eckl die "Südtiroler Stubn" eröffnet.

Mit zahlreichen Gästen feierten die neuen Pächter Eröffnung. Auf der Speisekarte sorgen würzige Käsesorten, Speck und weitere Räucherwaren für Südtiroler Flair. Aber auch die bayerische Küche behält ihren Platz.Eigentümerin Paula Schutz hatte in ihren Worten auf die 50-jährige Gastro-Tradition an diesem Ort verwiesen. Pächterin Heike Eckl erklärte, daran anknüpfen und stets das Wohl der Gäste im Blick haben zu wollen. Zum Ausschank kommen die Erzeugnisse der Familienbrauerei Jacob aus Bodenwöhr, Geschäftsführer Marcus Jacob und Verkaufsleiter Markus Lehrnbecher nahmen an den Feierlichkeiten teil.Pfarrer Stefan Wagner erteilte Gastzimmer und Küche den kirchlichen Segen und wünschte den Wirtsleuten alles Gute. Bürgermeister Martin Birner machte darauf aufmerksam, dass das Lokal für die Neunburger Stadträte stets eine geschätzte Anlaufstelle für den geselligen Ausklang nach den Sitzungen war. Für den Neubeginn wünschte er dem Gastronomen-Paar "viel Erfolg und nette Gäste".Für ein besonderes Detail der Einweihung hatte die Regensburger Dirndl-Designerin Astrid Söll gesorgt: Extra zu diesem Anlass schneiderte sie ein festliches Trachtenkleid für Heike Eckl. Dieses harmonierte bestens mit der weihnachtlich dekorierten Gaststube.